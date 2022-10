Dead Space Remake ha una strabiliante edizione da collezione con l'elmo di Isaac Clarke incluso

Limited Run Games pubblicherà un'edizione da collezione per Dead Space Remake in collaborazione con Electronic Arts e Motive Studio. Questa edizione fisica limitata è già disponibile per il preordine tramite il sito ufficiale di Limited Run Games e sarà disponibile per tutte le piattaforme su cui lo speciale videogioco horror uscirà il 27 gennaio 2023, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X /S e PC.

La Collector's Edition di Dead Space Remake è disponibile al prezzo di circa 275 euro. Tutti i contenuti sono inclusi all'interno di una scatola da collezione premium. Ecco cosa otterrà chi preordinerà questa edizione.

Copia dell'edizione standard di Dead Space Remake per PS5, Xbox Series X/S o PC, a seconda della versione

Una statua in metallo da 4 pollici Marker

Spilla Marker

Scatola di metallo (Steelbook)

Litografia con arte del gioco

Patch della Ishimura

4 mini poster

Elmo indossabile con luci funzionanti di Isaac

Limited Run Games informa attraverso il proprio portale ufficiale che i contenuti dell'edizione da collezione sono attualmente in produzione e saranno in vendita dopo il lancio ufficiale del gioco. La copia fisica di Dead Space inclusa in questa edizione verrà spedita separatamente alla data di uscita ufficiale del gioco.

Fonte: Limited Run