Dead Space Remake su PC, ecco i requisiti minimi e consigliati per far girare al meglio il gioco

La pagina ufficiale del negozio Steam di Dead Space Remake ha rivelato i requisiti di sistema per PC. Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un AMD Ryzen 5 2600x o Intel Core i5 8600 con 16 GB di RAM e un AMD RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 1070.

EA Motive consiglia di utilizzare un AMD Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5 11600K con 16 GB di RAM e un AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA Geforce RTX 2070. Il gioco utilizzerà anche l'API DX12.

Come già riportato più volte dal team, Dead Space è stato completamente ricostruito da zero per offrire un'esperienza più profonda e coinvolgente. EA afferma che questo remake porterà una fedeltà visiva sbalorditiva e un audio ricco di suspense. Inoltre, conterrà nuovi contenuti di gioco e miglioramenti pur rimanendo fedele all'emozionante visione del gioco originale. Una piccola parte di gameplay potete vederlo cliccando qui.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Window 10 64-bit +

Processore: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 5700, GTX 1070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Window 10 64-bit +

Processore: Ryzen 5 5600X,Core i5 11600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Fonte: Wccftech