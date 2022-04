FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) - Community TOTS: la squadra della Stagione scelta dai fan

I TOTS sono finalmente arrivati in FUT 22, il Team of the Seasonè l'evento finale della stagione di Ultimate Team e ci accompagnerà per due mesi. Ogni settimana avremo un nuovo team nei pacchetti con relative SBC e Obiettivi a tema.

Ecco il

Iniziamo col Community TOTS. Si tratta dei giocatori più costanti di questa stagione. Le votazioni si sono concluse e ora abbiamo la rosa finale.

In questa pagina vi elenchiamo la lista completa della rosa TOTS Community, nonché le SBC che possono dare accesso a carte aggiuntive.

Per ogni altro aiuto su FUT, consultate la nostra GUIDA A FIFA 22 ULTIMATE TEAM

SBC e OBIETTIVI COMMUNITY TOTS

Inziziamo con una interessante SBC, soprattutto perché riguarda il nostro campionato, la Serie A Tim. Possiamo completarla e ottnere RASPADOR TOTS.

Di seguito le migliori soluzioni su FUTBIN:

Soluzioni SBC RASPADORI TOTS: