FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 30 TOTW 30

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 30 - Team of the Week TOTW 30

TITOLARI

GK: Jordan Pickford (85) – Everton

LWB: Yannick Gerhardt (81) – VfL Wolfsburg

CB: De Ligt (87) – Piemonte Calcio

RB: Lucas Vázquez (84) – Real Madrid

CM: Nicolò Barella (88) – Inter

CAM: David Silva (86) – Real Sociedad

RM: Julian Brandt (84) – Borussia Dortmund

CAM: Dominik Szoboszlai (84) – RB Leipzig

ST: Kylian Mbappé (94) – Paris Saint-Germain

ST: Ciro Immobile (90) – Latium

RW: Benjamin Bourigeaud (86) – Stade Rennais FC

SOSTITUTI E RISERVE

GK: Diego López (84) – RCD Espanyol

ST: Darwin Núñez (84) – SL Benfica

CM: Enock Mwepu (84) – Brighton & Hove Albion

ST: Rhys Healey (81) – Toulouse Football Club

RW: Nicolás González (81) – Fiorentina

CDM: Lukas Provod (81) – Slavia Praha

CB: William Saliba (81) – Olympique de Marseille

ST: Kemar Roofe (80) – Rangers FC

ST: Tarik Tissoudali (79) – KAA Gent

ST: Fondre (78) – Sydney FC

CM: Jefferson (76) – Moreirense FC

ST: Leonardo Campana (75) – Moreirense FC

INVESTIMENTI TOTW 30

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, sono molto interessanti David Silva e Borigeaud 86 per chi ha grossi budgt, Lucas Vazquez e Diego Lopez per budget medi, e Jefferson 76 per budget molto ristretti.