FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 33 TOTW 33

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 33 - Team of the Week TOTW 33

TITOLARI

Tra i titolari sono sicurametne degni di nota Bonucci 87, Mertens 86 e Richarlison 84.

GK: Emil Audero (82) – Sampdoria

CB: Moussa Niakhaté (81) – 1. FSV Mainz 05

CB: Leonardo Bonucci (87) – Piemonte Calcio

CB: Cristian Romero (87) –

LWB: Christian Günter (86) – Sport-Club Freiburg

CAM: Dries Mertens (86) – Napoli

CM: Gedson Fernandes (81) – Çaykur Rizespor

CM: Lovro Majer (84) – Stade Rennais FC

ST: Morales (86) – Levante UD

ST: Richarlison de Andrade (84) – Everton

ST: Andrea Belotti (84) – Torino



SOSTITUTI E RISERVE

GK: Predrag Rajkovic (82) – Stade de Reims

LW: Rodrygo Silva de Goes (82) – Real Madrid

ST: Veton Berisha (82) – Viking FK

CAM: Mark Uth (81) – 1. FC Köln

LM: Sean McConville (81) – Accrington Stanley

RB: Lutsharel Geertruida (81) – Feyenoord

ST: Moses Simon (81) – FC Nantes

ST: Sam Surridge (76) – Nottingham Forest

ST: Lee Gregory (76) – Sheffield Wednesday

RW: Rasmus Alm (75) – IF Elfsborg

RB: Malo Gusto (75) – Olympique Lyonnais

ST: Giacomo Vrioni (75) – WSG Tirol

INVESTIMENTI TOTW 33

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, Richarlison 84 è un brasiliano con ottima intesa e utile per le SBC di livello medio-basso, e lo stesso vale per Morales, spagnolo 86. Mentre per budget bassi conviene comprare qualche carta di Rodrygo e Gusto .