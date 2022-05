FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 35 TOTW 35

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 35 - Team of the Week TOTW 35

TITOLARI

Tra i titolari sono sicurametne degni di nota De Bruyne 94, Hernandez 89, Ben Yedder 88 e Vardy 87.

GK: Rui Silva (84) – Real Betis

LB: Theo Hernández (89) – Milan

CB: Jonathan Tah (86) – Bayer 04 Leverkusen

CB: Joel Matip (85) – Liverpool

CAM: Kevin De Bruyne (94) – Manchester City

RM: Jonas Hofmann (86) – Borussia Mönchengladbach

RM: Jarrod Bowen (84) – West Ham United

CM: Wataru Endo (84) – VfB Stuttgart

ST: Wissam Ben Yedder (88) – AS Monaco Football Club SA

ST: Jamie Vardy (87) – Leicester City

RW: Domenico Berardi (87) – Sassuolo



SOSTITUTI E RISERVE

GK: Stefan Ortega (82) – DSC Arminia Bielefeld

ST: Georgios Giakoumakis (85) – Celtic

LB: Alfonso Pedraza Sag (84) – Villarreal CF

LM: Sebastián Blanco (84) – Portland Timbers

RB: Giovanni Di Lorenzo (83) – Napoli

CM: Adrien Thomasson (81) – RC Strasbourg Alsace

ST: Kodjo Fo-Doh Laba (80) – Al Ain FC

RW: Jonathan Levi (78) – IFK Norrköping

ST: Marcel Bär (76) – TSV 1860 München

CAM: Rodrigo Riquelme Reche (75) – CD Mirandes

ST: Karol Angielski (74) – CD Mirandes

ST: James Scott (73) – Hibernian

INVESTIMENTI TOTW 35

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, questa settimana si può andare sul sicuro prendendo qualche copia di Rui Silva 84 e tutti gli spagnoli di overall da 84 a scendere.