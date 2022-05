FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 36 TOTW 36

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 36 - Team of the Week TOTW 36

TITOLARI

Tra i titolari sono sicurametne degni di nota Robertson 91, Son 92, Di Marìa 9 e Gundogan 88.

GK: Diego López Rodríguez (86) – RCD Espanyol

CB: Gabriel Armando de Abreu (86) – Valencia CF

LB: Andrew Robertson (91) – Liverpool

CB: Alessandro Bastoni (88) – Inter

RM: Ángel Di María (90) – Paris Saint-Germain

CM: Ilkay Gündogan (88) – Manchester City

LM: Jack Harrison (84) – Leeds United

LM: Heung Min Son (92) –

CM: Sofyan Amrabat (84) – Fiorentina

ST: Andy Delort (87) – OGC Nice

ST: Olivier Giroud (84) – Milan

SOSTITUTI E RISERVE

GK: Alexander Nübel (81) – AS Monaco Football Club SA

CDM: Diego Demme (83) – Napoli

ST: Anthony Lozano (83) – Cádiz CF

ST: Vedat Muriqi (81) – RCD Mallorca

RB: Cédric (81) – Arsenal

RM: Irfan Can Kahveci (81) – Fenerbahçe SK

ST: Rubén Castro Martín (81) – Fenerbahçe SK

LB: Marvin Plattenhardt (80) – Hertha BSC

CM: Valentin Eysseric (79) – Kasimpaşa SK

CAM: Alex Pritchard (77) – Sunderland

RB: Brandon Bye (77) – New England Revolution

ST: Tunde Owolabi (68) – St. Patrick’s Athletic



I giocatori del TOTW 36 saranno disponibili fino a mercoledì 1 giugno.

INVESTIMENTI TOTW 36

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, a questo punto della stagione per le SBC TOTS conviene puntare solo su 84 a salire, quindi Diego Lopes 86 e Giroud 84.