FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) POTM Serie A aprile: soluzioni SBC Marcelo Brozović

La serie A ha eletto il Player of the Month - Giocatore del Mese di aprile 2022: Marcelo Brozović.

Come al solito, FIFA 22 Ultimate Team dedica una carta ai POTM dei principali campionati, ottenibile completando una SBC.

Certo, siamo a fine anno e tutti vogliono mettere le mani sui TOTS, ma per chi è tifoso della squadra o del giocatore in particolare, potrebbe essere una carta utile da collezionare e usare in determinate circostanze.

In questa pagina vi offriamo le migliori soluzioni per completare la Squad Building Challenge di Brozovic.

Marcelo Brozović - le migliori soluzioni su FUTbin

Si tratta di una carta 88 di ruolo CAM - COC, che a questo punto della stagione ha poco impatto. Infatti la SBC è molto economica e bastano appena 10k crediti su PlayStation. Da questo punto di vista, può essere utile averla in club in ottica SBC TOTS di alto profilo. Una carta 88 che costi solo 9K crediti è molto interessante.

Marcelo Brozović - SOLUZIONI SU FUTbin