FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) - Squadra della Stagione - disponibile il TOTS Ligue 1

Siamo giunti al momento più atteso di FIFA 22 Ultimate Team, che andrà a concludere la campagna di quest'anno, ovvero il rilascio dei TOTS, il Team of the Season.

Sta per concludersi una stagione spettacolare in Francia, con prestazioni memorabili da parte dei più grandi fuoriclasse e l'ascesa di una nuova generazione.

EA Sports ha rilasciato in FUT 22 gli 11 titolari componenti del TOTS Ligue 1, il massimo campionato francese. I giocatori saranno disponibili nei pacchetti fino all'1 giugno 2022.

Si tratta di uno dei TOTS più forti in circolazione come attacanti, con campioni del calibro di Mbappé, Neymar, Mesi e Ben Yedder.

Ecco di seguito la lista.

ST: Kylian Mbappé (97) – Paris Saint-Germain

RW: Lionel Messi (97) – Paris Saint-Germain

LW: Neymar Jr (96) – Paris Saint-Germain

CB: Marquinhos (95) – Paris Saint-Germain

ST: Wissam Ben Yedder (95) – AS Monaco Football Club SA

GK: Alban Lafont (94) – FC Nantes

CAM: Lucas Paquetá (94) – Olympique Lyonnais

CDM: Aurélien Tchouaméni (94) – AS Monaco Football Club SA

CF: Dimitri Payet (93) – Olympique de Marseille

LB: Nuno Mendes (93) – Paris Saint-Germain

CM: Seko Fofana (92) – Racing Club de Lens

LW: Martin Terrier (92) – Stade Rennais FC

CM: Mattéo Guendouzi (91) – Olympique de Marseille

CB: William Saliba (91) – Olympique de Marseille

RWB: Jonathan Clauss (90) – Racing Club de Lens

FAQ TOTS

I giocatori sono disponibili nei pacchetti e sono anche presenti delle Sfide Creazione Rosa a tema, come Ligue 1 TOTS Challange 1 e 2, Ligue 1 Upgrade e Ligue 1 Premium Upgrade. Qui trovate le migliori soluzioni

Quali Sfide Creazione Rosa e obiettivi saranno disponibili durante l'evento Squadra della stagione? Durante l'evento Squadra della stagione saranno disponibili SCR giocatore e obiettivi settimanali a tema TOTS, oltre alle SCR Flashback per i giocatori che hanno fatto parte della TOTS in passato. Ci saranno anche SCR giocatore Momenti TOTS e Momenti TOTS U23 per i calciatori che si sono distinti durante la stagione 2021/22, insieme ad altre SCR aggiornamento per aiutarti a migliorare la tua rosa.

Come cambiano i premi durante la Squadra della stagione? In occasione della Squadra della stagione, abbiamo aggiornato i premi delle Finali FUT Champions e di Squad Battles.

Durante la TOTS, in certi livelli potrai ottenere premi a tema TOTS, inclusi giocatori garantiti TOTS, oggetti rossi FUT Champions TOTS e giocatori in prestito TOTS.

I dettagli completi sulle modifiche ai premi delle Finali FUT Champions sono disponibili nel gioco. I premi Squad Battles aggiornati saranno visibili dalle ore 10:00 CEST di domenica 1° maggio, quando inizierà l'evento della nuova settimana.

Durante la TOTS, l'evento Finali FUT Champions inizierà alle 21:00 CEST e sarà esteso di 48 ore per garantire all'interno dei premi la presenza di oggetti TOTS provenienti dalla rosa pubblicata quel venerdì.

Scambi Squadra della stagione FUT Gli scambi TOTS sono tornati per il secondo turno! Nelle altre tre settimane della campagna, potrai ottenere gettoni scambi TOTS #2 con cui riscattare premi.

Accedi a FUT dal 27 maggio al 17 giugno, alle 20:00 CEST, per ottenere il primo gettone scambi TOTS #2. Troverai 25 gettoni scambi TOTS #2 all'interno del gioco. La maggior parte di questi gettoni sarà disponibile completando le Sfide Creazione Rosa e gli obiettivi, e uno ti verrà offerto in un pacchetto nel negozio FUT durante la campagna TOTS.

Dal 10 al 17 giugno, potrai riscattare i gettoni per ottenere i seguenti premi non scambiabili: