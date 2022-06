FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) - TOTS Liga Portoghese

Siete alla ricerca della migliore squadra possibile della Liga Portoghese per concludere al meglio questa stagione di FIFA Ultimate Team? Allora siete capitati nella pagina giusta. I giocatori portoghesi sono molto forti nel dribbling e nelle abilità 5 stelle, possono risolvere partite in bilico con un colpo di classe. Non ci saranno release più forti fino alla fine della campagna, che avrà termine ad agosto.

I giocatori del TOTS Liga Portoghese sono stati nei pacchetti nei giorni scorsi ma potrete trovarne qualcuno anche nel TOTS Ultimate e sul mercato ovviamente.

ST: Darwin Núñez (94) – SL Benfica

ST: Taremi (93) – FC Porto

RWB: Pedro Porro (92) – Sporting CP

RM: Rafa (92) – SL Benfica

CB: Sebastián Coates (91) – Sporting CP

RM: Otávio (90) – FC Porto

CM: Mateus Uribe (90) – FC Porto

LF: Ricardo Horta (89) – SC Braga

LB: Grimaldo (89) – SL Benfica

CM: Vítor Machado Ferreira (88) – FC Porto

GK: Antonio Adán Garrido (88) – Sporting CP



SBC TOTS Liga Portoghese

In aggiornamento...