FIFA 23 vi dice che giocate male? Ora potete disabilitare i commentatori

C'è voglia di FIFA 23 e lo si vede di certo grazie al gran numero di prenotazioni effettuate tramite Steam e non solo. Il calcio di nuova generazione sta per arrivare, e stiamo imparando sempre più particolarità che si concentrano sia sulla grafica e sul realismo dei giocatori oltre che sulle caratteristiche del gameplay. La nostra news si concentra su un piccolo dettaglio in particolare.

Avete mai odiato i commentatori per aver criticato la vostra prestazione in una partita? È risaputo che le parole dette possono far arrabbiare ancora di più un giocatore, ed è per questo che FIFA 23 ha un'opzione per disattivare tutti quei commenti negativi. In questo modo i presentatori continueranno a parlare della partita senza accorgersi della goffaggine del giocatore con la palla.

Basta accedere al menu delle impostazioni: tuttavia bisogna sottolineare che questa disattivazione non elimina proprio tutte le critiche da parte dei commentatori, quindi è probabile che in una futura patch questa meccanica potrebbe essere rivista in modo da offrire un'esperienza immune alle critiche.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre ma chi ha preordinato il gioco ed è abbonato ad EA Play può già giocarci.

Fonte: Eurogamer