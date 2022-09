FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Migliori attaccanti - ATT e AT

Gli attaccanti sono il comparto più importante per farci vincere. Come diceva Totti, "se non si tira non si segna...", e se non si segna non si vince! Possiamo quindi vincere le partite segnando più gol degli avversari, avendo anche una difesa fallace, ma con un'ottima difesa e un attacco scarso potete star certi che si puà pareggiare ma non si vince. Siccome in FUT il pareggio non esiste, appare chiaro che l'attacco diventa ancora più determinante. Ecco perché si spendono sempre i maggiori crediti in attaccanti, ovvero centravanti (ATT) e seconde punte (AT).

In questa pagina vi mostriamo quali sono le carte più forti di questi due ruoli, i Migliori attaccanti di FUT 23 tra quelle disponibili al lancio del gioco e della modalità Ultimate Team di FUT 23. Stileremo due classifiche: una per overall rating e l'altra per attributo Tiro.

In questa pagina:

Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.

FIFA 23 - Migliori attaccanti per Overall Rating

Rank Player Club Position Shooting stat Overall 1 Karim Benzema Real Madrid CF 88 91 2 Robert Lewandowski FC Barcelona ST 91 91 3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ST 89 91 4 Cristiano Ronaldo Manchester United ST 92 90 5 Harry Kane Tottenham Hotspur ST 91 89 6 Erling Haaland Manchester City ST 91 88 7 Christopher Nkunku RB Leipzig CF 81 86 8 Lautaro Martinez Inter Milan ST 83 86 9 Paulo Dybala Roma FC CF 85 86 10 Ciro Immobile Latium (Lazio) ST 87 86 11 Romelu Lukaku Inter Milan ST 85 86 12 Diogo Jota Liverpool FC CF 83 85 13 Patrik Schick Leverkusen ST 83 85 14 Gerard Moreno Villareal CF ST 86 85 15 Iago Aspas RC Celta ST 85 85 16 Jamie Vardy Leicester City ST 84 85 17 Memphis Depay FC Barcelona CF 84 85 18 Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea ST 84 85 19 Joao Felix Atlético de Madrid CF 80 84 20 Dusan Vlahovic Juventus ST 85 84

FIFA 23 - Migliori attaccanti per Abilità di Tiro

Rank Player Club Position Overall Shooting stat 1 Cristiano Ronaldo Manchester United ST 90 92 2 Erling Haaland Manchester City ST 88 91 3 Harry Kane Tottenham Hotspur ST 89 91 4 Robert Lewandowski FC Barcelona ST 91 91 5 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ST 91 89 6 Karim Benzema Real Madrid CF 91 88 7 Ciro Immobile Latium (Lazio) ST 86 87 8 Gerard Moreno Villareal CF ST 85 86 9 Luis Suárez Club Nacional de Football ST 84 86 10 Dusan Vlahovic Juventus ST 84 85 11 Iago Aspas RC Celta ST 85 85 12 Kevin Volland AS Monaco ST 82 85 13 Paulo Dybala Roma FC CF 86 85 14 Romelu Lukaku Inter Milan ST 86 85 15 Zlatan Ibrahimović AC Milan ST 82 85 16 Ángel Correa Atlético de Madrid ST 83 84 17 Edin Džeko Inter Milan ST 84 84 18 Jamie Vardy Leicester City ST 85 84 19 Memphis Depay FC Barcelona CF 85 84 20 Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea ST 85 84

FIFA 23 - Altre cose da sapere sugli attaccanti

Oltre a questo, bisogna tenere a mente che ci sono altri valori importanti per le carte che utilizzate. Non finiremo mai di ripetere abbastanza quanto siano importanti le Stelle Piede debole e Stelle Abilità. Più ne hanno e più sono forti e duttili in campo i giocatori.

Poi sono anche importanti intesa, per il rendimento in campo, velocità e fisico. La velocità e l'accelerazione in particolare servono molto alle seconde punte AT, mentre velocità nell'allungo e fisico per gli ATT. Poi contano anche molto precisione tiro ed effetto. Ma molto dipende anche dal vostro stile di gioco.