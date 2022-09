FIFA 23 a tutto eSport! EA delinea la sua roadmap pensata esclusivamente per il suo titolo calcistico

Tramite un comunicato stampa, Electronic Arts Inc. ha annunciato un programma di gioco competitivo EA Sports FIFA 23 migliorato e ripensato, che mostra il futuro del calcio eSport.

Il miglioramento dell'ecosistema è rappresentato dalla prima EA Sports Cup in assoluto. I giocatori che rappresentano le principali organizzazioni di esports e le squadre di calcio professionistiche del mondo si sfideranno in una competizione 2v2 per tre mesi di partite a partire dal 17 ottobre. I giocatori potranno sintonizzarsi settimanalmente su EA SPORTS FIFA Twitch e EA SPORTS FIFA Esports YouTube mentre Manchester City Esports, Paris Saint-Germain Esports, Fnatic, Complexity e molti altri mostrano abilità calcistiche di livello mondiale. La EA SPORTS Cup culminerà dal 16 al 21 gennaio con l'incoronazione di un campione e la selezione delle due squadre passeranno alla FIFAe Club World Cup 2023 presentata da EA SPORTS.

La EA Sports Cup è solo un pezzo del puzzle FGS 23 poiché il panorama competitivo di questa stagione offre una solida struttura di tornei per i giocatori residenti in 70 nazioni che hanno l'opportunità di diventare i loro rispettivi campioni. La tradizionale competizione 1v1 di FGS 23 ritorna, poiché tutti si sfideranno nella Road to the FIFAe World Cup 2023 presentata da EA SPORTS. La competizione 1v1 online inizia con il lancio della EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition il 27 settembre, in tutto il mondo. Nei prossimi dieci mesi, i concorrenti parteciperanno a una moltitudine di tornei 1v1.