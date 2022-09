FUT 23, i migliori giocatori della Premier League su FIFA

Sappiamo già prima del lancio chi sono i migliori giocatori della Premier League in FIFA 23, poiché le valutazioni vengono lentamente distribuite in lotti di 23 per volta.

Tutte le valutazioni dei giocatori per FIFA 23 non sono ancora note, ma grazie a una di queste rivelazioni, siamo stati in grado di scoprire nel dettaglio chi sono i migliori giocatori della Premier League in FIFA 23.

I migliori giocatori della Premier League in FIFA 23

Abbiamo stilato una classifica basata sull'Overall per determinare i migliori giocatori per ogni ruolo della Premier League su FUT 23. Il modo migliore per utilizzare questa guida, se hai in mente qualcosa di specifico, sarebbe Ctrl+F per trovare giocatori di una certa posizione, classifica, squadra o nome.

Ecco i migliori giocatori della Premier su FUT 23 basati sull'Overall Rating: