FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 02 TOTW 02

FIFA 23 è già disponibile in early access tramite EA Play, anche se il gioco uscirà ufficialmente l'1 ottobre. Le funzionalità online sono già attive e dunque è già stata rilasciata la prima Squadra della Settimana e ora siamo alla secoda in FUT, il Team of the Week 02. Come ogni settimana, vi mostreremo le carte del TOTW disponibili nei pacchetti suggerendovi le più valide per soluzioni SBC e investimento.

La Squadra della Settimana o Team of the Week, è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati ricevendo una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 02 - Team of the Week TOTW 02 di FUT 23

Ottime carte top anche questa settimana: Salah 91, Modric 89, Marquinhos 89 e lo juventino Szczesny 87. Se trovate queste carte nei pacchetti farete un bel po' di soldi vendendole nel mercato. Oppure potete tenerle per vincere subito in Weekend League. Ma a noi interessa il trading e sappiamo bene che i crediti generano crediti, quindi noi consigliamo di vendere per avere già un ampio budget per investire già dai primi giorni.

I giocatori del TOTW 02 saranno disponibili dal 28 settembre fino a mercoledì 5 ottobre.

INVESTIMENTI FUT 23 TOTW 02

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, la regola rimane ogni anno uguale: investire su spagnoli, francesi o brasiliani (i più facilmente ibridabili), meglio ancora se giocano in campionati top come Premier, Liga, o Ligue 1. Anche se con l'intesa che è cambiata radicalmente, quest'anno non è chiaro se queste carte che solitamente acquisivano valore nel tempo, andranno a mantenere il loro valore.

Questa settimana non c'è molta scelta per budget bassi. Chi ha budget medi può prendere qualche carta di Giroud 84, Lozano 84, Erikssen 84 e Diogo Dalot 82.