FIFA 23 World Cup sembra essere stato leakato con tanto di data d'uscita

FIFA 23 sta andando a gonfie vele come suo solito, ma molti fan attendono un contenuto speciale di cui noi italiani potremmo godere solo a metà. Parliamo dei Mondiali di Calcio 2022 che come molti di voi sapranno si terranno in Qatar questo inverno.

Electronic Arts aveva già annunciato (per sbaglio) un DLC gratuito proprio sui mondiali ma prima di intervenire ufficialmente, ci ha pensato il solito Tom Henderson a leakare il tutto, con nuove informazione e perfino la data d'uscita. Il 9 novembre cominciare un evento speciale, World Cup, proprio in concomitanza dell'uscita dell'update dedicato, con diverse leggende disponibili sino al 3 gennaio 2023.

World Cup: Path to Glory dovrebbe essere il primo (dall'11 al 23 novembre) con diversi rilasci nel FUT, anche degli Eroi di FIFA 23 mentre successivamente, si avvierà il Road to World Cup (dal 25 novembre al 2 dicembre), dove vi sarà possibilità di aggiudicarsi 35 icone speciali dedicati proprio al campionato mondiale di calcio.

Infine, il World Cup Stories (dal 2 al 9 dicembre) di cui però non si sa ancora nulla. Non dovrebbe essere comunque l'ultimo evento, visto che, come detto, si andrà avanti fino al 3 gennaio 2023. Vediamo se Tom Henderson ci ha preso ancora.

Fonte: InsiderGaming