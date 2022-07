Come aumentare Adventure Rank e World Level in Genshin Impact

Man mano che prosegui il tuo viaggio in Genshin Impact, il tuo Adventure Rank aumenterà, aprendo nuove funzionalità e consentendoti l'accesso a nuove missioni della storia, che si svolgono in parallelo con il tuo World Level, che aumenta sia la sfida dei nemici che il valore del bottino che rilasciano.

L'aumento del tuo Adventure Rank ti garantirà anche ricompense, come risorse per far salire di livello i tuoi personaggi e le tue armi, tra cui i Primogems necessari per esprimere i Wish nella tua possibilità di sbloccare nuovi personaggi.

Di seguito imparerai come aumentare il tuo Adventure Rank e quale Adventure Rank è richiesto per accedere a determinate funzioni o far avanzare la storia di Genshin Impact. Imparerai anche come diminuire il World Level.

Oltre a questo punto, raggiungere Adventure Rank massimo 60 è una fatica molto lunga, a causa della quantità di EXP avventura richiesta., Anche se, a questo punto, non ci sono altri punti della storia o funzionalità da sbloccare, quindi è non così essenziale. Se raggiungi Adventure Rank massimo, qualsiasi EXP Avventura extra guadagnata verrà convertita in Mora.

Una volta che la tua barra del Adventure Rank ha raggiunto un nuovo livello, devi solo visitare Katheryne all'Afventurer's Guild per iniziare a guadagnare Adventure EXP per il tuo prossimo Adventure Rank e ottenere le tue ricompense.

Oltre alle missioni della storia, le Daily Commissions sono il modo più semplice per guadagnare EXP avventura, con ogni Commission che ti fa guadagnare 225 EXP avventura, e anche queste di solito sono molto veloci da completare. Una volta completati tutti e quattro e dopo essere tornati da Katheryne in una qualsiasi sede dell'Adventurer's Guild, guadagnerai ulteriori 500 EXP di Adventure Rank. Queste Commissions fanno anche guadagnare Primogems per poter effettuare i Wish.

Ottieni anche EXP avventura con ogni forziere che apri, completando gli obiettivi di indagine nel tuo Adventurer Handbook o completando le sfide Ley Line Blossom o Domain, che contribuiscono anche alle risorse per far salire di livello i tuoi personaggi.

Il modo migliore per guadagnare EXP avventura è completare le missioni, come le missioni della storia, le missioni evento e le giornaliere, che si sbloccano all'Adventure Rank 12.

Per aumentare il tuo Adventure Rank in Genshin Impact è necessario guadagnare EXP avventura completando una serie di attività in Teyvat, anche se non può essere ottenuto semplicemente farmando molti nemici: questo infatti contribuisce all'EXP del personaggio in modo molto scarso.

Il completamento di queste commissioni aumenta anche il World Level. Le ricompense per queste commissioni includono 100 Primogem, 2 Acquaint Fates e Mora, che aumentano di 10.000 per Ascension Quest.

Alcuni livelli di Adventure Rank sbloccheranno anche nuove funzionalità di gioco, inclusi metodi più efficienti per cercare i materiali e le risorse necessari per far salire di livello i tuoi personaggi.

Come aumentare e diminuire il World Level in Genshin Impact

Il World Level rappresenta la sfida dei nemici e dei boss nel mondo. Più forti sono i nemici, maggiore è la rarità dei materiali che probabilmente guadagnerai. L'attuale World Level massimo è 8.

Man mano che il tuo Adventure Rank aumenta, aumenta anche il tuo World Level. Dopo che il tuo Adventure Rank raggiunge 20, il tuo World Level aumenta di 1, quindi aumenta ogni 5 livelli di Adventure Rank una volta che sei stato nella Adventurer's Guild per raccogliere la tua ricompensa.

L'Adventure Rank massimo è 60 e il World Level massimo è 8.

Più alto è il tuo Adventure Rank, più alto è il tuo World Level.

Nella maggior parte dei casi, saranno in relativa parità in modo che i nemici non diventino più potenti di quello che puoi gestire. Questo, ovviamente, dipenderà dai livelli del tuo personaggio. Se non hai fatto salire di livello il tuo roster, non è saggio correre avanti per far avanzare Adventure Rank e i World Level, poiché potresti trovare la tua squadra sottolivellata per la prossima sfida e non sarai in grado di diminuire il World Level finché non avrai raggiunto almeno il World Level 5.

Se stai giocando in cooperativa con un amico, devi anche essere dello stesso World Level.

Se non ti senti pronto per passare al World Level successivo, ti consigliamo di non raccogliere la tua ricompensa presso la Adventurer's Guild, ma tieni presente che non potrai avanzare nel tuo prossimo Adventure Rank finché non lo farai.

Poiché alcune missioni della storia sono bloccate finché non raggiungi un certo Adventure Rank, dovresti avere ampie opportunità di potenziare l'equipaggiamento, le armi e le abilità del tuo personaggio in modo da essere in grado di affrontare la prossima sfida.

Ai Rank 25, 35, 45 e 50, dovrai anche completare una missione Ascension dell'Adventure Rank prima di poter aumentare il tuo Adventure Rank massimo e il World Level, quindi puoi considerarli come prove di abilità per garantire che la tua squadra non è sottolivellato.

Tieni d'occhio sia i livelli del tuo personaggio che il World Level per assicurarti di non essere sopraffatto dai nemici.

Se le cose si fanno troppo difficili in seguito, dopo aver raggiunto il World Level 5, avrai la possibilità di ridurre il tuo World Level di 1.

Questa opzione può essere trovata aprendo il menu principale e selezionando l'icona "i" accanto a World Level (o premendo su su PlayStation). Dalla finestra che si apre, scorri verso il basso e troverai l'opzione per cambiare il World Level. Ciò abbasserà il livello dei nemici nel gioco, ma diminuirà anche le ricompense che ottieni sconfiggendoli.

Avrai un'altra finestra per confermarlo, ma tieni presente che, una volta confermata la modifica, dovrai attendere 24 ore prima di poterla modificare nuovamente. Allo stesso modo, se decidi di aumentare il World Level, dovrai anche in questo caso attendere 24 ore prima di poterlo diminuire nuovamente.

Ci auguriamo che tutto questo ti prepari a scalare gli Adventure Rank e ad affrontare le crescenti sfide in Genshin Impact!