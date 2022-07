Genshin Impact, la Tier List completa dei personaggi e i personaggi migliori per ogni ruolo

Dato che l'elenco dei personaggi di Genshin Impact è diventato molto esteso, questa Tier List ti aiuterà a scegliere i personaggi migliori da inserire nel tuo party: dal DPS, al supporto, o il guaritore.

Anche se Genshin Impact consente di completare la maggior parte delle sfide senza avere tutti i personaggi migliori, capendo come un personaggio funziona in rapporto agli altri può aiutare a prendere decisioni importanti.

Di seguito troverai la nostra Tier List di Genshin Impact e quali sono i migliori personaggi per danni, supporto e cure nel gioco.

Spiegazione della Tier List di Genshin Impact In Genshin Impact, molti fattori sono rilevanti quando si discute del motivo per cui un personaggio è buono o meno. Sebbene alcuni di essi possano essere considerati logici, quello di classificare i personaggi è un atto soggettivo. In questo elenco, abbiamo classificato i personaggi in base al loro potere innato (statistiche e abilità), all'utilità per la composizione del party e al tempo e alle risorse ragionevoli da dedicare a loro. L'endgame di Genshin Impact consiste nel riuscire a sconfiggere i nemici molto velocemente, quindi i personaggi con danni esplosivi o una buona sinergia reciproca sono nettamente i migliori. Di seguito è riportata la nostra Tier List di ogni personaggio in Genshin Impact, ma ricordate che questo elenco è stato creato in base alla nostra interpretazione degli argomenti che abbiamo spiegato, quindi potreste vedere le cose in modo diverso.

Personaggi di Genshin Impact di Tier S elencati I personaggi di Tier S sono i migliori del gioco grazie alla loro efficienza in termini di danno e utilità per l'intero gruppo. Dall'Elemental Burst di Raiden Shogun all'attacco caricato di Ganyu, tutti questi personaggi sono i migliori in quello che fanno. Un fattore importante che tutti condividono è quanto sono efficienti nell'innescare o trarre vantaggio dalle reazioni elementali. Ecco l'elenco del Tier S in ordine alfabetico dei Personaggi di Genshin Impact a luglio 2022: Nome Statistiche Elemento Ragionamento Bennet Quattro stelle

Livello 1

HP: 1039

ATK: 16

DEF: 65 Pyro Bennett eccelle nell'essere un ottimo supporto per molti diversi tipi di party. Questo personaggio ha la capacità di potenziare i danni e curare con il suo Elemental Burst. Eula Cinque stelle

Livello 1

HP: 1030

ATK: 27

DEF: 58 Cryo Eula ha l'attacco migliore nel gioco finora, funzionando perfettamente come personaggio principale nel reparto DPS. Oltre a ciò, è anche perfetta per innescare reazioni Cryo. Ganyu Cinque stelle

Livello 1

HP: 763

ATK: 26

DEF: 49 Cryo Oltre ad essere un personaggio che applica Cryo abbastanza bene, che è un elemento forte da usare, Ganyu ha un grande potenziale di danno grazie al suo kit. La sua capacità di attacchi caricati che possono colpire gruppi di nemici la rende uno dei migliori personaggi del gioco. Hu Tao Cinque stelle

Livello 1

HP: 1211

ATK: 8

DEF: 68 Pira Molto versatile nella patch attuale, Hu Tao sarà al centro di molti party. Fondamentalmente è una forza elementale bruta che può annientare rapidamente i nemici. Kaedehara Kazuha Cinque stelle

Livello 1

HP: 1039

ATK: 23

DEF: 63 Anemo Kazuha è un'incredibile unità a cinque stelle grazie a tutta l'utilità che può portare al party. È una versione migliorata di Venti in termini di raggruppamento dei nemici, sfruttando l'interazione di Anemo con altri elementi, e continuerà a potenziare tutto il gruppo. Kamisato Ayaka Cinque stelle

Livello 1

HP: 1001

ATK: 27

DEF: 61 Cryo L'interazione Cryo con altri elementi è attualmente ottima e Ayaka eccelle nell'infliggerlo ai nemici con il suo Elemental Burst. Kamisata Ayato Cinque stelle

Livello 1

HP: 1068

ATK: 24

DEF: 60 Hydro Il kit di Ayato gli consente non solo di applicare Hydro a un numero considerevole di nemici, ma anche di infliggere una grande quantità di danni. Ci sono unità migliori per applicare l'elemento Idro, ma il danno che infligge Ayato ti aiuterà a risparmiare uno slot del tuo gruppo. Raiden Shogun Cinque stelle

Livello 1

HP: 1005

ATK: 26

DEF: 61 Elettrico Shogun è un'unità flessibile, che funziona molto bene con diversi party. Sebbene il suo danno sia elevato, l'aspetto più positivo di Shogun è il suo Elemental Burst che oltre al danno aiuta gli altri membri del gruppo producendo particelle elementali. Venti Cinque stelle

Livello 1

HP: 820

ATK: 20

DEF: 52 Anemo Venti trova il suo posto come un personaggio di Tier S per quanto può essere utile in ogni situazione. Raggruppare i nemici e infliggere più danni una volta che le sue abilità entrano in contatto con altri elementi è il motivo per cui vuoi avere Venti nel tuo gruppo. Inoltre, grazie alla sua passiva, può aiutare il tuo gruppo con particelle elementali. Zhongli Cinque stelle

Livello 1

HP: 1144

ATK: 20

DEF: 57 Geo I Personaggi Geo sono difficili da utilizzare in sinergia a causa di come funziona il loro elemento. Tuttavia, Zhongli è così potente che questo non ha importanza. Il valore che porta al party con il suo scudo è indiscutibile.

Personaggi di Genshin Impact di Tier A elencati I personaggi di Tier A sono fantastici, ma finiscono per avere un ruolo meno decisivo in generale. Non sono così completi come i personaggi di Tier S o alcune limitazioni nel loro design li costringono a fare affidamento su condizioni specifiche. Questi personaggi hanno una grande sinergia tra loro e con i personaggi di Tier S, il che li rende grandi unità da avere a disposizione. La loro capacità di innescare reazioni elementali è sorprendente. Ecco l'elenco di Tier A in ordine alfabetico dei Personaggi Genshin Impact a luglio 2022: Nome Statistiche Elemento Ragionamento Albedo Cinque stelle

Livello 1

HP: 1030

ATK: 20

DEF: 68 Geo Questa unità a cinque stelle è un perfetto DPS. La sua abilità elementale può funzionare anche con lui fuori dal campo di battaglia mentre anche il suo Elemental Burst ha un buon danno. Perfetto da utilizzare una volta che le abilità sono pronte per poi cambiare rapidamente durante il cooldown. Arataki Itto Cinque stelle

Livello 1

HP: 1001

ATK: 18

DEF: 75< /td> Geo Arataki Itto è un personaggio forte che puoi usare come principale DPS poiché infligge molti danni con i suoi attacchi e attacchi caricati. Itto, però, soffre del fatto che per farlo funzionare perfettamente avrai bisogno di un party con più personaggi Geo. Beidou Quattro stelle

Livello 1

HP: 1094

ATK: 19

DEF: 54 Elettro Beidou si guadagna il posto di un personaggio di Tier A poiché ha una straordinaria capacità di infliggere danni mentre sinergizza bene con altri personaggi. In quanto personaggio Elettro , Beidou si adatta perfettamente ad alcune delle più potenti composizioni di party che puoi trovare in Genshin Impact. Diluc Cinque stelle

Livello 1

HP: 1011

ATK: 26

DEF: 61 Pyro Diluc è un potente utilizzatore di claymore con un grande potenziale di danno. Grazie al suo Elemental Burst, Diluc può applicare Pyro abbastanza bene ai nemici pur rimanendo il principale DPS fisico. Fischl Quattro stelle

Livello 1

HP: 770

ATK: 20

DEF: 50 Elettrico In Genshin Impact, un Il valore dell'unità può derivare da quanto può essere utile per aiutare altri personaggi o per attivare combinazioni elementali senza essere in battaglia. Fischl funziona come un pezzo importante in composizioni che richiedono un costante danno elettrico per mescolarsi con altri elementi. Jean Cinque stelle

Livello 1

HP: 770

ATK: 20

DEF: 50 Anemo Il kit di Jean è stato creato per farla guarire e controllare i nemici, il che può essere ottimo per alcuni contenuti del gioco. Anche se non eccelle in nessuno dei due ruoli, funziona bene oltre ad essere un personaggio Anemo. Mona Cinque stelle

Livello 1

HP: 810

ATK: 22

DEF: 51 Hydro Grazie alla capacità di Mona di applicare Hydro costantemente, diventa un personaggio importante per i party che lavorano per infliggere Freeze, Vaporize ed Electro-Charge. Considerando quanto siano forti alcune di queste reazioni elementari, porta molto valore al gruppo. Shenhe Cinque stelle

Livello 1

HP: 1011

ATK: 24

DEF: 65 Cryo Shenhe potrebbe non reggere un party, ma può essere di grande aiuto considerando le sue capacità. Il suo Elemental Burst crea un'area d'effetto che diminuisce la resistenza dei nemici ai danni fisici e Cryo. Vedendo quanto sono potenti le composizioni di party basate sui personaggi Cryo, Shenhe funziona come un supporto perfetto. Tartaglia Cinque Stelle

Livello 1

HP: 1020

ATK: 23

DEF: 63 Hydro Essendo un ibrido Idro e main DPS, Tartaglia è un ottimo personaggio da usare nel tuo gruppo. Ma anche se fa molti danni, non può necessariamente competere con Ayato. Xianling Quattro stelle

Livello 1

HP: 912

ATK: 19

DEF: 56 Pyro Questo è uno dei personaggi più noti di Genshin Impact non solo perché è presente in ogni materiale pubblicitario. Grazie al suo Elemental Burst, Xialing è un personaggio straordinario per indurre reazioni elementali fuori campo. Xiao Cinque stelle

Livello 1

HP: 991

ATK: 27

DEF: 62 Anemo Xiao si qualifica come personaggio di Tier A grazie alla sua forza come principale DPS. Portando personaggi di supporto per aiutare Xiao a usare il suo Elemental Burst, puoi ottenere numeri elevati. Xingqiu Quattro stelle

Livello 1

HP: 857

ATK: 17

DEF: 64 Hydro Xingqiu è uno dei i migliori supporti nel gioco, funzionando bene con diverse combinazioni di personaggi. Non solo porta un po' di attenuazione del danno nel suo kit, ma anche un Elemental Burst che trasforma qualsiasi personaggio in un veloce Idro-applicatore. Yae Miko Cinque stelle

Livello 1

HP: 807

ATK: 26

DEF: 44 Elettrico Yae Miko ha i suoi difetti, come l'alto costo energetico per il suo Elemental Burst e quanto vulnerabile potrebbe trovarsi mentre usa la sua Elemental Skill. D'altra parte, è una grande DPS che può lasciare la sua abilità sul campo dando supporto agli altri personaggi. Yelan Cinque stelle

Livello 1

HP: 1125

ATK: 19

DEF: 43 Hydro Tra tutte le opzioni del gioco, Yelan è un grande DPS soprattutto per i party basati su personaggi che si scambiano rapidamente. Il suo Elemental Burst è ottimo per applicare Hydro, anche se non può farlo con la stessa efficienza delle altre unità per provocare reazioni elementali con elementi come Pyro o Cryo.

Personaggi di Genshin Impact di Tier B elencati Il Tier B è dove sono stati posizionati i personaggi che hanno un certo potenziale, ma non sono i migliori in quello che fanno. Anche se alcuni di loro possono funzionare come ottimi supporti e guaritori, verranno utilizzati come seconda opzione per i personaggi di Tier A che non hai ancora o solo in scenari e composizioni molto specifici. Anche così, sono comunque piuttosto utili e possono funzionare bene dando supporto ai personaggi di Tier superiore. Ecco l'elenco del Tier B in ordine alfabetico dei Personaggi Genshin Impact a luglio 2022: Nome Statistiche Elemento Ragionamento Barbara Quattro stelle

Livello 1

HP: 821

ATK: 13

DEF: 56 Hydro Il kit di Barbara è tutto guarigione, un ruolo che adempie abbastanza bene anche essendo un'unità libera. Può curare i membri del gruppo rimanendo sul campo e attaccando i nemici mentre usa la sua abilità elementale o con il suo Elementa Burst. Il fatto che curi una notevole quantità di salute di ogni personaggio del gruppo con il suo Burst è ciò che la rende un'ottima opzione come guaritrice. Diona Quattro stelle

Livello 1

HP: 802

ATK: 18

DEF: 50 Cryo Come supporto Cryo, Diona può essere una grande unità da avere nel tuo party. Oltre ad avere uno scudo e curare con il suo Elemental Burst, Diona è anche una grande “batteria” di particelle elementali per unità Cryo più forti che funzionano come principali DPS. Gorou Quattro stelle

Livello 1

HP: 802

ATK: 15

DEF: 54 Geo L'arciere Gorou è un membro essenziale del gruppo per una formazione Geo, apportando molta utilità a personaggi come Arataki Itto. In ogni caso, può aiutare a mitigare alcuni danni se non hai altri Geo nella squadra. Keqing Cinque stelle

Livello 1

HP: 1020

ATK: 25

DEF: 62 Elettro Keqing è l'unica utilizzatrice di spada Electro nel roster, il che la rende davvero speciale. Sebbene le sue abilità non siano le migliori per innescare reazioni degli elementi come gli altri, è comunque molto forte. Klee Cinque stelle

Livello 1

HP: 801

ATK: 24

DEF: 48 Pyro L'adorabile Klee è un forte DPS Pyro che lancia bombe tutt'intorno. Il suo danno è elevato, ma a causa di come funziona il suo kit è difficile per Klee adattarsi a diversi party. Kujou Sara Quattro stelle

Livello 1

HP: 802

ATK: 16

DEF: 53 Elettrico Kujou Sara è uno splendido supporto per gli altri membri del gruppo aumentando il loro danno, ma il suo vero potenziale è nascosto dietro un notevole investimento da parte dei giocatori in termini di equipaggiamento. È un personaggio flessibile che funziona bene insieme ad altri personaggi Electro. Qiqi Cinque stelle

Livello 1

HP: 963

ATK: 22

DEF: 72 Cryo Mentre Qiqi è un grande guaritrice - davvero sorprendente - non c'è nient'altro che aggiunge al party. D'altra parte, applica Cryo nell'area intorno a lei con il suo Elemental Burst. Quindi, a seconda della combinazione di personaggi che stai cercando, Qiqi potrebbe essere una buona opzione. Rosaria Quattro stelle

Livello 1

HP: 1030

ATK: 20

DEF: 60 Cryo Considerando la forza delle reazioni degli elementi come Freeze e Superconduct, Rosaria diventa un'ottima opzione per applicare Cryo come personaggio di supporto. La sua abilità elementale e il Burst hanno molto potenziale in questo senso. Sucrose Quattro stelle

Livello 1

HP: 775

ATK: 14

DEF: 59 Anemo Sucrose è un buon supporto poiché può raggruppare i nemici con le sue abilità e produrre particelle elementari. Essendo un personaggio Anemo, può lavorare bene con la maggior parte degli elementi. Sangonomiya Kokomi Cinque stelle

Livello 1

HP: 1049

ATK: 18

DEF: 51 Hydro Tra i guaritori in Genshin Impact, Kokomi potrebbe essere il migliore. Può adattarsi ai partyin cerca di supporto Hydro poiché le abilità di Kokomi si integrano bene con un numero considerevole di personaggi del genere. Yanfei Quattro stelle

Livello 1

HP: 784

ATK: 20

DEF: 49 Piro Yanfei è un ottimo DPS principale a quattro stelle con un kit abbastanza facile da capire. Tuttavia, non apporta alcun tipo di utilità al resto del gruppo, rendendo la sua permanenza sul campo una necessità.

Personaggi di Genshin Impact di Tier C elencati Nel Tier C, abbiamo inserito personaggi con limitazioni difficili da ignorare, altrimenti farli funzionare richiederebbe troppo sforzo per ottenere piccoli vantaggi. Tra questi, ci sono personaggi forti o alcuni che sono utili in alcuni scenari. D'altra parte, usarli al posto di qualsiasi altra unità di Tier superiore è irragionevole. C'è sempre la possibilità di esplorare i loro aspetti forti e creare party originali intorno a loro. Ecco l'elenco del livello C in ordine alfabetico dei Personaggi Genshin Impact a luglio 2022: Nome Statistiche Elemento Ragionamento Chongyun Quattro stelle

Livello 1

HP: 1003

ATK: 19

DEF: 54 Cryo Chongyun è un buon utilizzatore di claymore che funziona abbastanza bene come principale DPS. Si sinergizza maggiormente con gli utilizzatori di armi specifiche, poiché la sua abilità elementale le potenzia. Tuttavia, uno svantaggio del suo kit è il fatto che infonde l'elemento Cryo negli attacchi di altri personaggi, rendendo le reazioni elementali difficili da eseguire. Kaeya Quattro stelle

Livello 1

HP: 976

ATK: 19

DEF: 66 Cryo Kaeya è un'unità solida pur essendo uno dei personaggi gratuiti in Genshin Impact. Il suo kit consente alcune combinazioni interessanti con altri personaggi, principalmente per innescare alcune reazioni di elementi come Freeze, a causa del suo Elemental Burst. Anche l'abilità elementale di Kaeya produce una buona quantità di particelle elementali. Kuki Shinobu Quattro stelle

Livello 1

HP: 1030

ATK: 18

DEF: 63 Electro Come personaggio electro, Kuki Shinobu potrebbe trovare il suo posto in composizioni che necessitano di un supporto elettrico. Il suo Elemental Burst è un attacco ad area d'effetto che può aiutare il principale DPS. Ningguang Quattro stelle

Livello 1

HP: 821

ATK: 18

DEF: 48 Geo Ningguang ha un kit interessante che le consente di infliggere danni costanti concentrandosi sui suoi attacchi caricati. In una formazione basata sui personaggi Geo, può lavorare come principale DPS o come supporto grazie alla sua abilità elementale che aumenta i danni Geo. Noelle Quattro stelle

Livello 1

HP: 1012

ATK: 16

DEF: 67 Geo Noelle è un ottima unità iniziale con un buon danno. Grazie al suo kit, i giocatori possono gestire facilmente molti contenuti di Genshin Impact, anche se dopo aver ottenuto altri personaggi diventa difficile tenerla nel gruppo. Razor Quattro stelle

Livello 1

HP: 1003

ATK: 20

DEF: 63 Elettrico Le sue abilità gli consentono non solo di causare una notevole quantità di danni ai nemici, ma anche di mantenerlo costante. D'altra parte, questo personaggio non ha nulla da offrire agli altri membri del gruppo. Sayu Quattro stelle

Livello 1

HP: 994

ATK: 20

DEF: 62 Anemo Questo personaggio Anemo è uno molto diverso dagli altri. L'abilità elementale di Sayu la distingue dagli altri personaggi poiché inizia a rotolare in giro infliggendo danni ai nemici colpiti mentre cura i membri del gruppo. Questa abilità è molto divertente da usare e utile per l'esplorazione, rendendo Sayu un personaggio interessante da avere in questo frangente. Thoma Quattro stelle

Livello 1

HP: 866

ATK: 17

DEF: 63 Pyro Nel caso tu stia cercando un supporto Pyro, Thoma potrebbe essere di tuo interesse. È uno “scudo” che può impregnare i tuoi attacchi di Pyro. Un problema che devi affrontare nel caso in cui scegli Thoma è che se vuoi usare questo personaggio come DPS le sue capacità difensive diminuiscono considerevolmente. Xinyan Quattro stelle

Livello 1

HP: 939

ATK: 21

DEF: 67 Pyro Xinyan è DPS fisico, il che significa che anche se provoca una quantità considerevole di danni, non applica Pyro. È un carro armato rispetto agli altri personaggi, ma Xinyan ha bisogno del supporto di altri personaggi per risultare utile. Yoimiya Cinque stelle

Livello 1

HP: 791

ATK: 25

DEF: 48 Pyro Il famoso fabbricante di fuochi d'artificio è un personaggio la cui forza è esattamente la sua caratteristica problematica. Il kit di Yoimiya si concentra specificamente sul suo normale attacco. Come utilizzatore dell'arco, può colpire solo bersagli singoli, anche se li colpisce molto duramente. Anche il suo Elemental Burst è a bersaglio singolo, il che la rende difficile da usare come principale DPS di un party. Yun Jin Quattro stelle

Livello 1

HP: 894

ATK: 16

DEF: 62 Geo Yun Jin è un personaggio Geo di supporto il cui concetto è piuttosto semplice: ha uno scudo e potenzia anche gli attacchi normali. Nonostante la sua capacità di funzionare bene come supporto, ci sono opzioni migliori con cui è anche più facile innescare reazioni tra elementi.

Personaggi di Genshin Impact di Tier D elencati L'ultimo grado in questo livello è occupato da personaggi che hanno dei grossi punti deboli, il che rende davvero complicato dedicare loro tempo o risorse. In questo piccolo elenco troverai Amber a causa della sua mancanza di utilità e danni, nonché il Viaggiatore la cui massimizzazione potrebbe essere uno spreco di risorse. Naturalmente, sono ancora utilizzabili a seconda della party. Risolvendo il loro problema principale attraverso la composizione della squadra, puoi trovare un modo efficace per utilizzarli. Ecco l'elenco del Tier D in ordine alfabetico dei Personaggi Genshin Impact a partire da luglio 2022: Nome Statistiche Elemento Ragionamento Amber Quattro stelle

Livello 1

HP: 793

ATK: 19

DEF: 50 Pyro Amber è probabilmente il più debole tra i personaggi gratuiti di Genshin Impact. Oltre a usare un arco che riduce drasticamente il suo potenziale di danno, né la sua abilità elementale o l'esplosione elementare aggiungono valore al gruppo. Funziona solo se non hai altri personaggi Pyro da usare. Aloy Cinque stelle

Livello 1

HP: 848

ATK: 18

DEF: 53 Cryo Aloy non è la tua migliore opzione come Cryo. Sebbene sia in grado di infliggere buoni danni ai nemici, gli effetti della sua abilità vengono applicati solo a lei e la costringono anche a rimanere sul campo per troppo tempo per essere efficace. Aloy ha un ulteriore problema che è la sua mancanza di Constellation. Lisa Quattro stelle

Livello 1

HP: 802

ATK: 19

DEF: 48 Electro In termini di danni, Lise è totalmente in grado di infliggere numeri eccellenti. Tuttavia, il modo in cui funziona il suo kit finisce per richiedere troppo tempo per creare le condizioni necessarie per farlo. Sebbene abbia del potenziale a causa della sua capacità di ridurre la difesa dei nemici, Lisa soffre il fatto di essere molto difficile da massimizzare. Può essere sostituita rapidamente una volta che metti le mani su un altro personaggio Electro. Viaggiatore Cinque stelle

Livello 1

HP: 912

ATK: 18

DEF: 57 Anemo

Geo

Elettro Anche se è possibile cambiare l'elemento del Viaggiatore, rendendolo utile nel caso in cui te ne manchi uno, non esiste un buon motivo per tenerlo nel gruppo oltre l'affetto. Ciò è dovuto al fatto che aumentare di Tier un'abilità data da un elemento non si traduce nell'avere l'abilità equivalente aumentata di Tier quando si cambiano gli elementi. In questo senso, non è altro che una versione più debole, ma più versatile, degli altri personaggi.

Elenco dei migliori DPS Genshin Impact Sebbene alcuni personaggi in Genshin Impact siano abbastanza flessibili in termini di ruoli, ci sono personaggi che eccellono in questo senso. Il seguente elenco è stato creato in base alla capacità dei personaggi di infliggere danni fisici o elementali e ai loro limiti/punti deboli. In questo elenco troverai Eula, Hu Tao, Beidou, Raiden Shogun, Kamisato Ayaka, Kamisato Ayato, Klee, Xiao, Ganyu, Tartaglia, Arataki Itto, Diluc, Albedo, Keqing, Zhongli, Yelan, Yoimiya, Razor , Yanfei, Rosaria, Noelle, Congyun, Kaeya, Ningguang, Amber, Xinyan. Ecco l'elenco dei migliori DPS in Genshin Impact dal più alto al più basso a luglio 2022: Personaggi Ragionamento Eula, Hu Tao Mentre Eula è un personaggio straordinario per i danni fisici, Hu Tao fa una quantità assurda di danni elementali. Beidou, Raiden Shogun, Kamisato Ayaka, Kamisato Ayato, Klee, Xiao, Ganyu, Tartaglia Questi personaggi provocano un sacco di raffiche e danni costanti Arataki Itto, Diluc, Albedo, Keqing, Zhongli, Yelan, Yoimiya Buoni personaggi da usare come principale DPS, ma hanno dei limiti Razor, Yanfei, Rosaria, Noelle, Congyun, Kaeya, Ningguang Personaggi che possono causare danni, ma o necessitano di investimenti o sono limitati in termini di composizione della squadra Amber, Xinyan Mentre Amber è un personaggio piuttosto debole in termini di danni fisici ed elementali, Xinyan ha la capacità di infliggere parecchi danni, ma finisce per dipendere da un'intera squadra per ottenere questo risultato.

Elenco dei migliori supporti Genshin Impact La maggior parte delle composizioni delle squadre in Genshin Impact si basa sull'avere due o tre personaggi di supporto. Sono loro i responsabili dell'aiutare il principale DPS a sopravvivere o massimizzare i propri danni. Per creare questo elenco, ci siamo basati sulla capacità del personaggio di aiutare senza dover rimanere sul campo troppo a lungo e su quanto siano utili per generare reazioni elementali, protezioni, potenziamenti, controllo dei nemici o particelle elementali. L'elenco è composto da Raiden Shogun, Ganyu, Zhongli, Bennet, Kaedehara Kazuha, Yelan, Venti, Fischl, Mona, Xianling, Shenhe, Xingqiu, Jean, Gorou, Yae Miko, Rosaria, Kujou Sara, Diona, Sucrose, Qiqi, Ningguang, Yun Jin, Keya, Congyun. Ecco l'elenco dei migliori supporti in Genshin Impact dal più alto al più basso a luglio 2022: Personaggi Ragionamento Raiden Shogun, Ganyu, Zhongli, Bennet, Kaedehara Kazuha, Yelan Questi sono i personaggi migliori per occupare il ruolo di supporto grazie agli effetti bonus al danno e alla difesa degli altri membri della squadra , o perché sono i migliori nell'applicare i loro elementi ai nemici. Venti, Fischl, Mona, Xianling, Shenhe, Xingqiu Questi personaggi possono essere considerati buoni come i precedenti, ma non sono completi come loro. Inoltre, sono tutti straordinari applicatori di elementi che li rendono essenziali per massimizzare le reazioni elementali. Jean, Gorou, Yae Miko, Rosaria, Kujou Sara Tutti i personaggi in questa posizione possono essere molto utili, ma usarli non è pratico come potrebbe sembrare, oppure eccellono in composizioni specifiche. Diona, Sucrose, Qiqi, Ningguang Come versione più debole della posizione precedente, questi personaggi sono perfetti in alcune funzioni specifiche ma non sono i migliori o sono legati a un unico tipo di composizione della squadra. Yun Jin, Keya, Congyun Questi tre personaggi sono nella media nell'aiutare ad applicare elementi ai nemici senza rimanere sul campo, o nel potenziarne gli attributi.