Genshin Impact Primogems, le Primogems gratis giornaliere e come ottenere Wish

Le Primogems sono la valuta premium in Genshin Impact, utile se stai cercando di esprimere Wish nel tentativo di sbloccare nuovi personaggi o armi giocabili .

Molte risorse, come la valuta mondiale Mora, i materiali per potenziare i tuoi personaggi e le armi possono essere guadagnati giocando. Ma se vuoi essere in grado di sbloccare i personaggi, inclusi personaggi a cinque stelle come Diluc, Klee o Raiden, allora avrai bisogno di Acquaint Fate e Intertwined Fate che devono essere acquisiti tramite Primogems.

Dopo aver espresso un Wish, riceverai Starglitter e Stardust, che possono essere utilizzati anche per riscattare ulteriori Acquaint Fate e Intertwined Fate. Ma principalmente, il modo per acquisirli è spendere Primogem.

Puoi guadagnare Primogem completando varie attività nel gioco o spendendo denaro reale per acquistare Genesis Crystals, che possono essere convertiti in Primogem allo stesso valore (ad esempio 60 Genesis Crystals valgono 60 Primogem).

I Genesis Crystals possono essere utilizzati anche per acquistare altri contenuti, inclusi gli abiti dei personaggi alternativi selezionati, che possono essere riscattati solo con i Genesis Crystals.

In questa pagina:

Versione 2.8 'Summer Fantasia' Trailer | Genshin Impact

Come ottenere Primogem gratuiti in Genshin Impact Ci sono tutti i modi per guadagnare Primogem gratuiti semplicemente giocando, quindi se sei disposto a risparmiare per la possibilità di sbloccare un nuovo personaggio (sebbene tenendo presente che ogni banner dura solo tre settimane), allora puoi esprimere Wish abbastanza regolarmente senza aprire il portafoglio. Hoyoverse offre anche Primogems per festeggiare determinati eventi, come il suo anniversario di lancio o regali di codici, oltre a compensazioni per i tempi di inattività dovuti alla manutenzione dei server durante gli aggiornamenti delle versioni o le correzioni di bug. Il modo più affidabile per guadagnare Primogem gratuiti è tramite le Daily Commissions, ossia le quest giornaliere, sbloccate una volta che hai raggiunto l'Adventure Rank 12. Ogni giorno ricevi un totale di quattro Daily Commissions. Ogni missione è di solito molto veloce da completare, con ciascuno che offre 10 Primogem. Dopo aver completato tutte le Daily Commissions, fai rapporto a Katheryne alla Adventurer's Guild e ti ricompenserà con 20 Primogem, così potrai sempre guadagnare almeno 60 Primogem ogni giorno. Al di fuori delle Daily Commissions, ci sono molti altri modi per guadagnare Primogem gratuiti, anche se questi sono meno regolari, alcuni possono essere guadagnati solo una volta e altri sono relativamente scarsi: Completamento di missioni Archon (campagna principale) o Story (personaggio) (60 Primogem ciascuna - tieni presente che i capitoli Archon di solito sono costituiti da più missioni, quindi puoi potenzialmente guadagnare più Primogem)

(60 Primogem ciascuna - tieni presente che i capitoli Archon di solito sono costituiti da più missioni, quindi puoi potenzialmente guadagnare più Primogem) Completare gli obiettivi di missione nell'Adventurer's Handbook. Ogni capitolo ti fa guadagnare 50-150 Primogem. Come per le missioni della campagna, possono essere ottenute solo una volta.

Ogni capitolo ti fa guadagnare 50-150 Primogem. Come per le missioni della campagna, possono essere ottenute solo una volta. Sbloccare un nuovo waypoint di teletrasporto, che di solito ti dà 5 Primogem.

che di solito ti dà 5 Primogem. Guadagnare achievements in gioco a volte completando le missioni della campagna ma anche realizzando rare imprese di combattimento. Quando viene visualizzato un obiettivo, seleziona l'icona Obiettivo nel menu e potrai riscattare Primogem. A seconda dell'obiettivo, queste attività possono valere tra 5-20 Primogem. Apri forzieri. Ce ne sono a migliaia nascosti a Teyvat, alcuni più rari di altri. L'apertura di un forziere comune ti farà guadagnare solo 2 Primogem, ma se riesci a trovare un forziere “luxury”, è possibile guadagnare tra le 10 e le 40 Primogem.

Ce ne sono a migliaia nascosti a Teyvat, alcuni più rari di altri. L'apertura di un forziere comune ti farà guadagnare solo 2 Primogem, ma se riesci a trovare un forziere “luxury”, è possibile guadagnare tra le 10 e le 40 Primogem. Provare i personaggi. Queste prove sono sempre molto brevi da fare, ti danno un'idea dello stile di gioco del personaggio se non l'hai già sbloccato e otterrai 20 Primogem per il disturbo!

Queste prove sono sempre molto brevi da fare, ti danno un'idea dello stile di gioco del personaggio se non l'hai già sbloccato e otterrai 20 Primogem per il disturbo! Partecipare a missioni e sfide di eventi a tempo limitato. Di solito si svolgono per la durata di un banner o di un nuovo aggiornamento, e danno sempre l'opportunità di guadagnare Primogem gratuiti. Puoi guadagnare in media circa 400 Primogem per evento. Ci sono anche molte altre risorse che puoi guadagnare, ma se hai poco tempo, la buona notizia è che i Primogem sono sempre i primi premi che puoi ottenere. Ad esempio, se stai giocando a un minigioco con ricompense classificate, troverai sempre Primogem come ricompensa per aver ottenuto il bronzo invece dell'oro.

Di solito si svolgono per la durata di un banner o di un nuovo aggiornamento, e danno sempre l'opportunità di guadagnare Primogem gratuiti. Puoi guadagnare in media circa 400 Primogem per evento. Ci sono anche molte altre risorse che puoi guadagnare, ma se hai poco tempo, la buona notizia è che i Primogem sono sempre i primi premi che puoi ottenere. Ad esempio, se stai giocando a un minigioco con ricompense classificate, troverai sempre Primogem come ricompensa per aver ottenuto il bronzo invece dell'oro. Leggendo i tutorial - davvero – ogni tutorial letto ti regala 1 Primogem. Dato il tempo necessario per completare le missioni basate sulla trama, il modo in cui la maggior parte delle ricompense viene assegnata una singola volta e anche le missioni dell'evento vengono sbloccate gradualmente durante il periodo in cui l'evento è in corso, non esiste ufficialmente un metodo rapido e sicuro per accumulare Primogem a parte le Daily Commissions. Tuttavia, fintanto che accedi regolarmente e ti impegni nelle attività di cui sopra, scoprirai che puoi guadagnare abbastanza Primogem per effettuare almeno 10 Pull per banner, anche se i giocatori che desiderano maggiori possibilità di ottenere il l'ultimo personaggio a cinque stelle uscito potrebbero dover considerare di spendere soldi reali.