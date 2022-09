God of War Ragnarok ci porta nel regno dei nani di Svartalfheim nel nuovo trailer

In attesa dell'uscita di God of War: Ragnarok il prossimo novembre, molti giocatori sono ansiosi di guardare dietro le quinte della creazione del gioco da parte di Santa Monica Studio. Per rispondere ad alcune domande, Game Informer propone in esclusiva sul proprio canale YouTube un nuovo video gameplay di God of War: Ragnarok.

Ispirata ai miti e alle leggende norrene, la mappa del mondo di God of War: Ragnarok dovrebbe permetterci di esaminare finalmente tutti i nove regni: Midgard, Alfeim, Helheim, Jötunheim, Niflheim, Muspelheim, Asgard, Vanaheim e Svartalfheim. Gli ultimi tre erano inaccessibili nel reboot della saga uscito nel 2018, ma questo nuovo capitolo dovrebbe rimediare. Ed è proprio nelle ambientazioni del regno di Svartalfheim che si focalizza il nuovo video.

In questo esclusivo video gameplay di God Of War Ragnarok, vengono mostrati come i level designer di Sony Santa Monica hanno reso il nuovo regno dei nani, Svartalfheim, più grande. Il lead level designer James Riding e il level designer Jon Hickenbottom hanno parlato della loro esperienza nel creare i punti di interesse, con il primo che ha affermato: "Volevamo evolvere il gameplay negli spazi dei livelli: più varietà e verticalità. A Svartalfheim, ci sono molti posti che possono essere esplorati completament". Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

God of War Ragnarok è stato protagonista di un altro video, dove abbiamo potuto dare uno sguardo alle armi e alle abilità del gioco che uscirà il 9 novembre per PlayStation 4 e PlayStation 5.