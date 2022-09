God of War Ragnarok tra armi e abilità nel nuovo video gameplay

Presto i fan di God of War avranno un nuovo gioco: God of War Ragnarok concluderà la saga norrena di Kratos e Atreus e questa volta i personaggi combatteranno contro Thor. Ora, con l'avvicinarsi del lancio, il titolo riceve un nuovo video gameplay, come promesso anticipatamente da Game Informer.

Grazie alla testata giornalistica sopracitata, possiamo dare uno sguardo alle armi e le abilità di Kratos e figlio. “Abbiamo cercato di creare sistemi con cui volete interagire che siano divertenti, molto giocosi, con molti percorsi diversi. E quando abbiamo esaminato il combattimento nell'ultimo gioco, ci siamo detti: 'Possiamo spingerci oltre; possiamo trovare nuovi modi di giocare con nemici e strategie.' Questo è stato il principio che ci ha guidato più di ogni altra cosa” ha dichiarato il lead combat designer Mihir Sheth.

God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco della saga norrena del franchise, con la guerra contro Asgard inevitabile. Questa volta, il gioco consentirà al giocatore di esplorare liberamente tutti e nove i regni norreni, inclusi Vanaheim, Svartalfheim e Asgard. Atreus e Mimir continueranno al fianco di Kratos, mentre Thor e Freya saranno gli antagonisti del gioco.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VGC