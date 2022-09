God of War Ragnarok: gli sviluppatori retwittano l'annuncio dello State of Play, novità in arrivo?

I fan di God of War Ragnarok stanno sperando di vedere un nuovo trailer del gioco dopo che diverse figure di spicco coinvolte nel sequel hanno retwittato un singolo tweet.

Quel tweet sarebbe l'annuncio da parte di PlayStation di una nuovissima presentazione di PlayStation State of Play, come vi abbiamo già riportato ieri. L'evento sarà disponibile questa sera alle 23:59 e dovrebbe focalizzarsi sui giochi per PS5 e PS4 in arrivo dal Giappone. Da allora il tweet è stato retwittato da artisti del calibro del produttore Cory Barlog, dala lead UX designer Mila Pavlin e molte altre figure.

Questo, in breve, sta portando i fan di God of War Ragnarok a presumere che il prossimo sequel apparirà in qualche modo alla presentazione più tardi oggi. In quale veste, nessuno può davvero dirlo, ma ciò non ha impedito alla speculazione di dilagare.

Tom Henderson dal canto suo ha dichiarato che probabilmente God of War Ragnarok come Spider-Man 2 e Wolverine non saranno presenti durante la diretta. Staremo a vedere chi ha ragione.

Fonte: PlayStation LifeStyle