Hideo Kojima mostra una misteriosa immagine ed i fan sembrano aver già capito di chi è il volto femminile

Come vi abbiamo riportato attraverso una recente notizia, Kojima Productions ha condiviso una nuova criptica immagine sul suo sito Web, portando i fan su Twitter ad entrare in modalità investigatore cercando di capire chi potrebbe essere la donna misteriosa nell'immagine. Attualmente, la miglior candidata è Elle Fanning, con una sorta di coinvolgimento del regista di Get Out e Nope Jordan Peele.

L'immagine condivisa sul sito web di Kojima Productions mostra la silhouette di una donna con ciocche di capelli in controluce che cadono per il viso. 'Chi sono?' è annotata l'immagine nel carattere del film Nope e un logo che si trova in basso.

I fan ipotizzano quindi che la donna nel poster sia Elle Fanning. Ciò ha senso grazie all'amore di Kojima e alle collaborazioni con il regista Nicolas Winding Refn, che spesso sceglie Fanning nei suoi film. Kojima aveva anche recentemente condiviso una foto di se stesso, Geoff Keighley e Jordan Peele in una videochiamata insieme, suggerendo che il trio aveva qualcosa in programma per TGS questa settimana.

Ad ogni modo per adesso queste restano soltanto supposizioni: non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Kojima stessa che arriveranno prossimamente (si spera).

Fonte: PlayStation Life Style