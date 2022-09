'Hideo Kojima presents Brain Structure', il podcast è ora disponibile su Spotify con il primo episodio

Spotify e Hideo Kojima hanno presentato in anteprima il podcast Hideo Kojima presents Brain Structure, annunciato durante la Gamescom. È un programma in cui il director e produttore parlerà di vari argomenti sulla creazione di videogiochi e tecnologia, con versioni in giapponese e inglese.

Il tema di questo episodio è dedicato al "cervello di Hideo Kojima" e all'origine di Metal Gear, che hanno reso Metal Gear Solid e l'idea di Solid Snake un successo mondiale. "Quest'anno ricorre il 35° anniversario della saga di Metal Gear, uscita nel 1987 per MSX", ricorda la descrizione di questo primo programma.

Il podcast include anche Geoff Keighley, amico di Kojima e conduttore di vari eventi, e il compositore giapponese Michiharu Shimoda aka Silent Poets, noto per aver prodotto la sigla finale del gioco Death Stranding, ha creato una sigla di apertura per Hideo Kojima presents Brain Structure.

Find out how @HIDEO_KOJIMA_EN created Metal Gear Solid on his podcast tomorrow: https://t.co/PL62Mz4LR3 — Spotify (@Spotify) September 8, 2022

Ricordiamo che il primo episodio del podcast è disponibile per tutti, anche per coloro che possiedono l'account free di Spotify.

