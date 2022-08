MultiVersus potrebbe accogliere il meme 'Big Chungus'?

Ci sono molti grandi nomi nel gioco di combattimento di cartoni animati della Warner MultiVersus, ma uno più grande di tutti gli altri potrebbe presto arrivare. Stiamo parlando di Big Chungus e del marchio che è stato depositato da Warner Bros.

Big Chungus ha origine da un cartone animato di Merrie Melodies del 1941 in cui Elmer Fudd cerca di trovare un po' di pace e tranquillità a Jellostone Park, e Bugs Bunny, senza motivo, inizia immediatamente e senza provocazione a tormentarlo. In una delle sue digressioni, Bugs si gonfia per prendere in giro Elmer, che in questa prima iterazione era notevolmente obeso e con la testa bulbosa.

Warner Bros. trademark Big Chungus for use of a video game. pic.twitter.com/T9tTg9jrko — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La registrazione del marchio non menziona specificamente MultiVersus, ma copre il software di gioco e una gamma di altri beni e servizi. MultiVersus sembra la soluzione naturale, persino ovvia: il meme ha preso vita ben oltre le sue radici su Internet, e infatti Big Chungus ora fa probabilmente parte del canon ufficiale dei Looney Tunes grazie alla sua apparizione in Looney Tunes World of Mayhem, un gioco mobile uscito per dispositivi iOS e Android.

MultiVersus ha già preso l'abitudine di trarre ispirazione dalla cultura di Internet. Il set di mosse in-game di Shaggy si basa sul meme "Ultra Instinct Shaggy", quindi perché non inserire anche Big Chungus? Non resta che aspettare e vedere se effettivamente il personaggio verrà inserito in qualche modo.

Fonte: Eurogamer