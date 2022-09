Need For Speed 2022 avrebbe una data di uscita ed un reveal imminente per Tom Henderson

I fan attendono da mesi la presentazione ufficiale del nuovo gioco della serie Need for Speed. Nel corso della condivisione dei risultati finanziari, Electronic Arts ha già annunciato due volte che il gioco debutterà nell'esercizio in corso, ma in seguito non abbiamo più saputo niente.

Ora sembra che le cose stiano per cambiare perché Tom Henderson attraverso Insider Gaming ha dichiarato che non solo il reveal del nuovo Need For Speed sarà imminente, ma ha indicato anche una data di uscita effettiva.

Tom Henderson ha ricevuto la notizia che il reveal di Need For Speed Unbound (così dovrebbe chiamarsi), si svolgerà "ai primi di ottobre" e, secondo l'informatore, il titolo corsistico debutterà il 2 dicembre 2022. L'insider ha anche condiviso piccoli dettagli sul primo trailer annunciato dal progetto. Il materiale durerà probabilmente meno di 2 minuti, e durante il corso ascolteremo un brano del rapper americano A$AP Rocky.

You can all stop asking me now :)



Need for Speed Unbound coming on December 2nd. https://t.co/4uHdO4DMhM — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 29, 2022

Il nuovo Need For Speed dovrebbe arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X/S e attualmente non ci sono informazioni su una possibile versione last-gen. Ad ogni modo, come sempre in questi casi, meglio prendere la notizia come semplice rumor.

Fonte: Insider Gaming