Elden Ring in una nuova battaglia tra boss: Malenia e Maliketh si combattono grazie a una mod

I boss di Elden Ring sono piuttosto difficili e qualcuno ha pensato di metterli l'uno contro l'altro. Abbiamo già avuto modo di vedere uno di questi scontri in precedenza, Malenia vs Starcourge Radahn, e il vincitore dello scontro è ora tornato, questa volta contro Maliketh.

Questa ultima battaglia tra i boss di Elden Ring arriva da Garden of Eyes, lo stesso modder che ha messo Malenia faccia a faccia con Radahn (e che ha anche contrapposto Lady Maria di Bloodborne e Lady Dimitrescu di Resident Evil Village).

Coloro che devono ancora giocare Elden Ring vorranno ovviamente stare alla larga da quest'ultimo ultimo testa a testa per evitare spoiler, ma chi ha già giocato il titolo può vedere lo scontro nel video qui sotto.

Mentre i modder continuano a giocare con Elden Ring, i risultati stanno diventando sempre più fantasiosi. Abbiamo già visto una mod che regola la difficoltà o quella che aggiunge Thomas the Tank Engine.

Non sono solo i modder a trovare nuovi modi per giocare a Elden Ring. I giocatori più intraprendenti sono già riusciti a ottenere diversi record di speedrun. Ad esempio, qualcuno è riuscito a finire il titolo in soli nove minuti.

Se volete scoprire tutti i segreti di Elden Ring date uno sguardo alla nostra guida.

Fonte: Eurogamer.net.