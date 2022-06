Annapurna Interactive terrà il suo evento il prossimo mese

Annapurna Interactive ha annunciato che ospiterà la propria vetrina, ma la gente dovrà aspettare un po' dato che questa si svolgerà il 28 luglio.

L'editore dietro a cari indie come Outer Wilds e Sayonara Wild Hearts ha già avuto una presenza significativa durante il Summer Game Fest, sfoggiando sia Stray che Neon White. Stray ha fatto un'apparizione al recente State of Play di Sony dove ha ottenuto una data di uscita il 19 luglio. Neon White è stato mostrato durante lo showcase del Summer Game Fest 2022 e arriverà il 16 giugno.

Tolti questi due giochi quindi, Annapurna Interactive sembra avere nuovi assi nella manica per quel giorno. L'account Twitter ufficiale del publishe prevede "reveal annunci e molto altro".

Another one. Reveals, announcements, and much more. July 28 // 12pm PT // 3pm ET // 8pm BST pic.twitter.com/1cy3I2YCaa