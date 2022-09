Assassin's Creed Mirage potrebbe essere un ritorno alle radici

In vista del grande evento di Ubisoft su Assassin's Creed che si terrà questo mese, sono emersi nuovi dettagli su un nuovo gioco della serie, anche se per il momento si tratta di voci di corridoio e nulla è ancora confermato.

Uno YouTuber, j0nathan, ha riferito che un nuovo gioco di Assassin's Creed chiamato Assassin's Creed Mirage è in arrivo e sarà lanciato nella primavera del 2023. Secondo quanto riferito, il gioco si svolgerà a Baghdad alla fine dell'Ottocento. Si tratterà inoltre di un "ritorno alle origini" per la serie, senza livellamento, secondo quanto riportato.

Il giornalista Jason Schreier ha dichiarato che alcune delle informazioni riportate sul nuovo gioco sono vere, come il nome (Mirage), l'ambientazione (Baghdad), la finestra di uscita (primavera 2023) e il ritorno alle origini. Alcune parti della fuga di notizie, tuttavia, potrebbero non essere vere: la fonte di Schreier ha affermato che la voce secondo cui il gioco avrà "più città da esplorare" è falsa.

La fuga di notizie suggerisce inoltre che i giocatori controlleranno Basim, un personaggio di Assassin's Creed Valhalla, durante la sua giovinezza. Secondo i rumor, il gioco eliminerà le scelte di dialogo e la possibilità di selezionare un genere.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG