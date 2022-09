Assassin's Creed Mirage e zombie? Gli sviluppatori svelano la misteriosa creatura del trailer ufficiale

Il trailer d'annuncio di Assassin's Creed Mirage ha avuto diversi momenti "misteriosi", ma probabilmente la sorpresa più grande è stata alla fine del video, quando Basim vede una creatura simile a uno zombie dopo aver ucciso un membro dell'Ordine degli Antichi.

Secondo la narrative director Sarah Beaulieu, il personaggio/zombie è in realtà un Djinn e svolgerà un ruolo importante nell'evoluzione di Basim da ladro di basso profilo a maestro assassino. Ogni volta che Basim uccide un bersaglio di alto profilo, entra in un corridoio della memoria simile a quello dei vecchi giochi di Assassin's Creed, e il Djinn sarà sempre presente.

Secondo l'Islam, un Djinn è una creatura esistente nel nostro mondo, che ha alcune somiglianze con gli esseri umani, ma è più potente di loro perché è fatta di fuoco, a differenza degli esseri umani che sono fatti di fango.

Secondo le fonti islamiche, i djinn non vivono con gli esseri umani e non si mostrano agli umani se non in determinate condizioni.

Sarà interessante vedere come Ubisoft utilizzerà le radici islamiche di Baghdad per aggiungere valore alla storia del gioco, e il riferimento a un Djinn dimostra in qualche modo che il team di sviluppo ha cercato di studiare attentamente la cultura islamica.

Nelle altre parti precedenti del trailer gli sviluppatori hanno rivelato alcune nuove informazioni su Mirage, tra cui il fatto che il logo del gioco fa riferimento alla parola araba "المخفی", che significa Nascosto.

Secondo il team di sviluppo, Mirage è un ritorno ai vecchi giochi di Assassin's Creed, ma nel frattempo la storia sarà pienamente accessibile anche ai nuovi arrivati nel franchise.

Fonte: Dualshockers.