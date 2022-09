Assassin's Creed Mirage, spunta online la presunta copertina del gioco

Le informazioni sul nuovo Assassin's Creed Mirage, che resta da confermare ufficialmente da Ubisoft, continuano a trapelare senza controllo. Anche era stato detto detto che si trattava di quel tipo di espansione indipendente di Assassin's Creed Valhalla, oggi ne è stata svelata un'artwork che sembra provenire dal gioco, basato sulla storia dei Quaranta Ladroni.

Grazie a @TheCodexNetwork possiamo vedere queste due nuove immagini nel tweet appena pubblicato, che potrebbe confermare così la presenza reale di questo gioco che ricordiamo, deve ancora essere annunciato.

Come anticipato da Jason Schreier ai suoi tempi e successivamente confermato da altri giornalisti e insider come Jeff Grubb, ci sono diversi titoli della saga di Assassin's Creed in arrivo, ma il più vicino, che potrebbe anche uscire in questo stesso 2022, sarebbe questo gioco nato inizialmente come espansione per Valhalla, dal momento che la sua storia, sebbene sia basata nel medio oriente, è strettamente correlata a quella del titolo principale.

#AssassinsCreed Mirage "The Forty Thieves" quest leak online through the Ubisoft Store



The Forty Thieves is a popular story in Iraqi folklore



Special thanks to @SynthPotato for the images



LIKE+RETWEET if you're ready for Mirage https://t.co/7d6IPkTnkf @RinoTheBouncer pic.twitter.com/6XxMV7ztEH — CODEX (@TheCodexNetwork) September 1, 2022

Come sempre quando abbiamo a che fare con queste fonti, è meglio parlare di rumor: questo mese Ubisoft terrà un suo evento, pertanto il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere annunciato proprio in questo frangente.