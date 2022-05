Avowed perde Kate Dollarhyde, la narrative lead lascia Obsidian

Una figura molto importante per lo sviluppo di Avowed sta per lasciare Obsidian: stiamo parlando della narrative lead Kate Dollarhyde. La notizia è stata data da lei stessa attraverso il suo account Twitter.

Dopo circa cinque anni all'interno dell'azienda, la narrative lead lascia per continuare a crescere professionalmente in altri settori. Pertanto non collaborerà più con Obsidian né allo sviluppo di Avowed, gioco su cui stava attualmente lavorando.

"Dopo cinque fantastici anni in Obsidian, lascio lo studio per perseguire i miei sforzi creativi personali! Questa è la mia ultima settimana con la squadra. Sono così grata ai tanti designer brillanti da cui ho avuto la fortuna di imparare e ai cari amici che ho incontrato qui. Grazie a tutti" si legge nel suo post.

After five amazing years at Obsidian, I'm leaving the studio to pursue my personal creative endeavors! This is my last week with the team. I'm so grateful to the many brilliant designers I've been lucky to learn from, and to the dear friends I've made here. Thank you all. ❤️