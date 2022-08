Blade sarà un gioco sviluppato da Ubisoft? La società risponde

Sembra che i videogiochi basati su licenze Marvel stiano diventando di moda, con diversi progetti annunciati, come Marvel's Midnight Suns, sviluppato da Firaxis Games, o il videogioco Wolverine e il sequel di Marvel's Spider-Man, entrambi sviluppati da Insomniac Games.

E, come vi avevamo riportato in queste ore, un rumor affermava che Ubisoft sarebbe al lavoro assieme a Marvel, per sviluppare un gioco su Blade. Il noto leaker @Mr_Rebs_ aka Rebs Gaming ha affermato: "sembra che un attore abbia rivelato che Ubisoft sta sviluppando un gioco di Blade". Riferendosi ad Alex Martin, ha continuato dicendo che "l'attore ha condiviso foto sul set di un badge Ubisoft, tenendo in mano una spada di scena".

Ora però sono passate alcune ore, ma Ubisoft ha colto l'occasione per sfatare questo rumor. Attraverso Twitter la società ha dichiarato: "Scusate se mandiamo in frantumi i rumor, ma non stiamo realizzando un gioco Blade. Tuttavia non vediamo l'ora di vedere cosa stanno preparando i nostri amici di @MarvelStudios per il film del prossimo anno!".

Sorry to slice up the rumors, we're not making a Blade game but we can't wait to see what our friends at @MarvelStudios are cooking up for next year's movie! — Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2022

Insomma, da quello che ha dichiarato Ubisoft, per adesso la società non ha nei piani lo sviluppo di un gioco di Blade.