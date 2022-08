Brain Structure di Hideo Kojima ha una data su Spotify (e sarà disponibile anche per gli account free)

Kojima Productions ha annunciato che il primo episodio del nuovo podcast di Hideo Kojima sarà presentato in anteprima l'8 settembre su Spotify.

Brain Structure è il nome del podcast del maestro giapponese, la prima trasmissione mondiale, presentato alla Gamescom 2022 e che affronterà vari argomenti con diversi ospiti d'eccezione. Kojima vuole parlare di diversi aspetti del mondo dello spettacolo e spera di condividere una sua prospettiva con tutti coloro che lo seguono. Parlare di progetti, metodologie e visioni creative farà parte di questo podcast. Secondo quanto svelato, il primo episodio arriverà su Spotify l'8 settembre alle 14:00, orario italiano.

Attualmente, Hideo Kojima rimane avvolto dalle voci su un progetto horror e sta anche lavorando con Microsoft su un'esclusiva Microsoft Gaming, che utilizzerà la tecnologia cloud per sviluppare il gioco che ha sempre voluto creare.

