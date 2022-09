Call of Duty Modern Warfare 2 beta raggiunge un numero impressionante di giocatori simultanei

La beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ha raggiunto un nuovo picco di quasi 170.000 giocatori su PC, ed è diventato uno dei giochi più giocati su Steam.

Secondo SteamDB, la beta ha registrato un numero di giocatori contemporanei superiore a quello di Team Fortress 2, Destiny 2, GTA 5 e persino Cyberpunk 2077, che di recente ha registrato un forte aumento del numero di giocatori.

Con un picco di 168.330 giocatori, significa che ha già battuto i record di giocatori contemporanei di giochi come Left 4 Dead 2, Halo: The Master Chief Collection, The Division, FIFA 22 e Borderlands 2.

Non è un risultato da poco, anche perché questo è solo un beta test e rappresenta solo chi gioca su Steam e non tiene conto di chi gioca su console.

È passato il secondo fine settimana della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 e ora che i giocatori PC, PlayStation e Xbox si stanno dando da fare, purtroppo i cheater sono entrati nel campo di battaglia.

Fonte: Eurogamer.net.