Call of Duty Modern Warfare 2, trapelano in rete le prime sequenze della campagna

I filmati di un livello di campagna nell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare 2 sono apparentemente trapelati online, mostrando piccoli ma significativi frammenti di gameplay del gioco.

Ovviamente dalla loro pubblicazione Activision ha emesso segnalazioni DMCA in modo continuo, quindi molti di loro non sono rimasti su Twitter a lungo. Tuttavia, un video gira ancora su alcuni social e, se non vi interessano gli spoiler, potete cliccare qui per visionare il materiale. La clip in questione mostra pochi secondi e apparentemente sembra sia stata registrata con un cellulare, pertanto non è possibile focalizzarsi sulla qualità del gameplay, tuttavia dà una prima idea di come sarà il gioco.

Come successo in diversi capitoli del franchise, anche questa volta ci saranno scene di inseguimenti con veicoli, ma si potrà scegliere anche un approccio più strategico: come abbiamo già visto nei trailer ufficiali del gioco, ci saranno anche frammenti in cui il giocatore dovrà combattere sott'acqua.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e console. Recentemente è stata svelata anche la mappa multiplayer "Farm 18".

Fonte: Eurogamer