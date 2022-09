Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered esiste e la campagna è 'completa' per un insider

Sembra che nei piani di Activision non ci sia solamente Call of Duty Modern Warfare 2, la versione rimasterizzata di prossima uscita, ma anche Modern Warfare 3 potrebbe ricevere lo stesso trattamento. Secondo l'insider TheGhostOfHope che in passato ha riportato correttamente vari dettagli su Call of Duty, la campagna rimasterizzata di Modern Warfare 3 sarebbe pronta.

Questa dichiarazione però è diversa da quanto riferito in passato da un altro insider, CharlieIntel, il quale lo scorso anno aveva parlato con un rappresentante di Activision che aveva dichiarato: "Non c'è nessuna versione rimasterizzata di Modern Warfare 3, che sia campagna o multiplayer".

Secondo quanto riportato da TheGhostOfHope invece, la sua fonte afferma che Activision sta semplicemente aspettando il momento buono per lanciare questa versione rimasterizzata. L'insider ha poi dichiarato che sì, in passato Activision ha negato alcune affermazioni, ma pensa che pubblicare la campagna rimasterizzata durante il ciclo di vita di Modern Warfare 2 sarebbe una mossa giusta per la società.

When I asked a source whether or not MW3 Campaign Remastered might ever see the light of day they had the following to say:



"MW3 Campaign Remastered isn't cancelled like previously reported. It is complete & is just sitting there waiting for the right time to be released." pic.twitter.com/awQTDkVXW3