The Callisto Protocol, uccidere i nemici ne cambierà la mutazione

Durante un evento il chief technology officer di Striking Distance Studio Mark James ha parlato di The Callisto Protocol ed è stato mostrato un video inedito di 20 minuti del gioco. Da questo video sono sorte delle domande che Ed Thorn di RockPaperShotgun.com ha posto sul nuovo titolo in lavorazione dagli autori di Dead Space.

Uno delle nuove feature mostrata durante il gameplay è stata la mutazione, o meglio, i Biofagi (il nome che nel gioco viene dato ai zombie) e la loro propensione a far eruttare una massa di tentacoli da ogni parte del corpo. Ogni nemico che si incontra nel gioco ha la possibilità di mutare in una versione più mortale se non si mira ai tentacoli. Sicuramente questo aggiunge tensione ad un titolo che della tensione ne fa una chiave di volta.

Le mutazioni sono una “meccanica sensata per un virus” dice James, ed è stata una meccanica pensata da un designer spagnolo che ha pensato “Beh, per non posso semplicemente invertire lo smembramento?” e poi James ha continuato dicendo “Abbiamo tutti gli attacchi del corpo che usavamo per lo smembramento, quindi possiamo far crescere nuove membra da quelle aree staccate. È stato geniale".

I nemici non muteranno a caso, ma anche qui lo “smembramento inverso” ne guiderà lo “sviluppo”. "Nella presentazione si nota che a uno sparo via il braccio o la testa e gli ricresce. A seconda di come avete alterato il nemico attraverso lo smembramento, dipenderà da come ricrescerà", spiega James. Esiste una "mutazione standard" se non si taglia un braccio o una gamba, ma "le mutazioni sono diverse come lo smembramento".

The Callisto Protocol uscirà il prossimo 2 dicembre per PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Nel frattempo se non lo avete fatto potete dare un occhio alla collector's edition del titolo

Fonte: RockPaperShotgun