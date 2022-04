Cult of the Lamb, lo stravagante e ispirato action di Devolver Digital ha un imperdibile video gameplay

Tramite Game Informer, gli sviluppatori di Cult of the Lamb hanno mostrato quasi 18 minuti di gameplay con un commento sulle scene del gioco e su cosa ci si può aspettare dallo stravagante action pubblicato da Devolver.

Devolver Digital ha naso per produzioni indie e a basso budget interessanti, e Cult of the Lamb rispecchia molto questa definizione: action, dungeon crawler ma anche con elementi builder, ispirato altresì ad alcuni concept dell'animazione occidentale come Gravity Falls, Cult of the Lamb ci mette nei panni di un agnellino posseduto.

Ed infatti sarebbe facile lasciarsi ingannare dall'aspetto, guarda caso, innocente e ballonzolante del nostro avatar ovino, se non si prendono in considerazione gli ambienti per cui si trova a pascolare o l’espressione che prende il suo volto quando salva altri agnelli in procinto di essere sacrificati. O quando si seleziona il comando “Indottrina al culto”. O quando ci si posiziona su dei pentacoli accuratamente dipinti di rosso per uscire dal dungeon di turno.

Cult of the Lamb uscirà per PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nel corso del 2022, e con tutta probabilità si tratta di uno degli indie da tenere più d’occhio per i restanti otto mesi dell’anno.