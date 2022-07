Dead Space Remake è entrato in fase alpha, EA Motive celebra il traguardo

Anche se da un po' di tempo a questa parte non abbiamo più saputo nulla su Dead Space Remake, il team di sviluppo di certo non è rimasto con le mani in mano, anzi.

EA Motive continua a lavorare alacremente al remake di Dead Space, tanto che il gioco è entrato in fase alpha già da qualche tempo. A dichiararlo è proprio il team di sviluppo stesso sull'account ufficiale di Twitter.

"Dead Space è entrato in fase Alpha alcune settimane fa e ieri abbiamo festeggiato con una festa in studio. Congratulazioni a tutto il team!" si legge nel tweet. L'ultimo grande aggiornamento è avvenuto a maggio di quest'anno dove il team ha mostrato in una lunga diretta tutti i miglioramenti che sono stati apportati al gioco, grazie anche al feedback dei fan che hanno aiutato in questo sviluppo.

Non solo, ma durante la diretta è stata annunciata anche la data di uscita del gioco, ovvero il 27 gennaio 2023.