Deathloop è pronto per il lancio su PS Plus e i fan chiedono l'uscita anche su Xbox

Dopo la notizia del lancio di Deathloop su PS Plus Extra e Premium a settembre, i fan di Xbox ne chiedono l'uscita sulle console di proprietà di Microsoft.

Prima dell'acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax Media e delle sue sussidiarie, Bethesda Softworks inclusa, Sony aveva stretto un accordo di esclusiva temporale per Deathloop.

Una volta che Xbox ha concluso l'accordo per l'acquisizione, il publisher ha promesso di rispettare gli accordi precedentemente sottoscritti da Bethesda. Così, Deathloop, sviluppato da Arkane Lyon, è sbarcato su PC e PS5 nel settembre 2021, mentre molti hanno capito che l'esclusiva console sarebbe terminata in un anno.

Ma i nuovi sviluppi sollevano ancora più domande su quando esattamente lo sparatutto arriverà nell'ecosistema Xbox.

PlayStation ha annunciato ufficialmente la lineup di PS Plus per settembre, compresi i giochi mensili e le nuove offerte del catalogo giochi.

In particolare, Deathloop di Arakane Lyon sarà disponibile per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium nelle prossime settimane, martedì 20 settembre.

Bethesda ha confermato la notizia sulla sua pagina ufficiale Twitter, alla quale i fan di Xbox si sono affrettati a chiedere quando lo sparatutto arriverà sulla loro piattaforma.

Alcuni utenti come Jagar Tharn si chiedono se il lancio su PS Plus di Deathloop avrà un ulteriore impatto su quello per Xbox.

