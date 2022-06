Diablo 4: svelate durata della campagna e level cap dal director Joe Shely

Dopo la presentazione del Necromante e di tantissimi dettagli legati a Diablo 4, all'Xbox & Bethesda Showcase, il director Joe Shely è tornato a parlarne in maniera approfondita grazie a una corposa intervista rilasciata a GameSpot. tra gli elementi più importanti emersi, spuntano la durata della campagna e soprattutto il level cap.

Secondo le parole del director, la campagna di Diablo 4 si attesta intorno alle 35 ore di gioco e si arriverebbe alla conclusione approssimativamente intorno al 45° livello. Ma non preoccupatevi: ovviamente ci sarà tutto l'endgame da esplorare che vi porterà al level cap, il livello 100.

Rimane ribadita la situazione microtransazioni, distante da quanto sta avvendo per Diablo Immortal su PC e mobile. Ulteriori novità arriveranno in seguito, con tappe d'avvicinamento alla release finale. Inutile dire come Diablo 4 sia fondamentale per Blizzard che sta comunque rivedendo la luce man mano che il tempo avanza. Rimane molto probabile anche l'arrivo del titolo su Game Pass una volta conclusa l'acquisizione della società da parte di Microsoft.

