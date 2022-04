Diablo Immortal per PC è realtà per combattere l'emulazione

Blizzard pochi giorni fa ha annunciato che Diablo Immortal è in arrivo su PC e non solo su smartphone. Oltre all'annuncio, lo studio ha rivelato una serie di modifiche per la versione PC, come il supporto del controller, il ridimensionamento dell'interfaccia utente e l'introduzione del cross-progression. Ma ha anche rivelato perché esiste l'edizione PC di Diablo Immortal: per combattere l'emulazione.

Attraverso un post sul blog ufficiale, Blizzard parla di come è stata presa la decisione di portare Diablo Immortal su PC. "Da un lato, sentivamo che non avremmo reso giustizia al titolo rilasciando un gioco originariamente progettato per dispositivi mobile su PC", ha detto Blizzard, "d'altra parte, volevamo assicurarci che il gioco raggiungesse tutti i giocatori possibile, in particolare i nostri fan di PC più devoti". Ma, ha spiegato Blizzard, "il fattore decisivo è stato che sapevamo che molti di voi avrebbero tentato di giocare a questo gioco attraverso un emulatore".

Come abbiamo detto, Diablo Immortal avrà sia il cross-save che la cross-progression: ciò consentirà agli utenti di giocare al titolo ovunque siano.

Diablo Immortal sarà disponibile dal 2 giugno: se siete curiosi, a questo link potete vedere ben 30 minuti di gameplay.

Fonte: Kotaku