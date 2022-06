Dragon Age 4 si chiama Dragon Age Dreadwolf, è ufficiale! Maggiori dettagli arriveranno prossimamente

BioWare ha ufficialmente rivelato il titolo del prossimo gioco di Dragon Age, insieme ad alcuni dettagli della trama. Il gioco si chiamerà Dragon Age: Dreadwolf. Lo studio afferma che ulteriori dettagli arriveranno quest'anno.

Nella terra del Thedas, Solas è il Dread Wolf. Alcuni dicono che potrebbe essere un antico dio elfico, ma altri dicono di no. Altri dicono che sia un traditore del suo popolo o un salvatore che ora cerca di salvarlo a costo del vostro mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi talvolta discutibili, tanto da fargli guadagnare la reputazione di divinità imbrogliona, protagonista di giochi oscuri e pericolosi.

Anche se il gioco prende il nome da un personaggio ben noto, lo studio ha affermato che i nuovi arrivati nel mondo di Dragon Age saranno ancora in grado di capire la storia e l'ambientazione del gioco durante la loro avventura. Sebbene il gioco non uscirà nel 2022, BioWare ha promesso che vedremo altro di Dragon Age: Dreadwolf entro la fine dell'anno.

The Dread Wolf rises! We’re excited to reveal the official title for the next chapter in your story - Dragon Age: #Dreadwolf! https://t.co/bNLy9ALN8g pic.twitter.com/XrNhBj3Ymz