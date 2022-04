Dragon Age 4: il team QA vuole creare un sindacato

Giorni dopo che Raven QA ha ottenuto il via libera per andare avanti con il voto sindacale, un'altra unità QA che lavora con un grande sviluppatore ha deciso di voler creare un sindacato. Questa volta, gli appaltatori esterni che si occupano di QA per Bioware hanno presentato domanda al consiglio per formare un sindacato. Un rappresentante del gruppo ha detto che i suoi membri non possono più sopportare di "lottare per sbarcare il lunario" lavorando sui giochi di Bioware, come riporta Kotaku in un report.

L'unità QA in questione è composta da dipendenti di un'azienda esterna, Keywords Studios, che hanno stipulato un contratto con Bioware. Questi lavoratori hanno contribuito al controllo qualità di Mass Effect Legendary Edition, The Old Republic: Legacy of the Sith e Dragon Age 4 in sviluppo e sono rappresentati dalla United Food and Commercial Workers Union.

Nella storia di Kotaku, i rappresentanti del controllo qualità hanno indicato il piano di ritorno dopo lo smart working come principale motivazione della spinta sindacale. Il team aveva annunciato che tutto il personale sarebbe tornato in ufficio a tempo pieno il 9 maggio, nonostante un tasso preoccupante di nuovi casi di COVID-19 in Alberta e l'incertezza riguardo a futuri focolai.

Il personale Bioware a tempo pieno, nel frattempo, continuerà a essere autorizzato a destreggiarsi tra il lavoro da casa e l'essere in ufficio. Questa non è l'unica disparità tra contratto e personale a tempo pieno: il rappresentante ha affermato che gli appaltatori di Keywords dovevano presentarsi al lavoro nei giorni in cui il personale a tempo pieno di Bioware era libero, con il rapporto che cita una retribuzione vicina al salario minimo canadese di $ 15/ora (circa $ 11/ora USA) come fattori motivanti per la formazione del sindacato.

Per adesso BioWare non ha fatto ancora nessuna dichiarazione a riguardo.

Fonte: Kotaku