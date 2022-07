Skeleton Key è il nuovo team di sviluppo fondato da ex BioWare e guidato dall'ex executive producer di Dragon Age Dreadwolf

L'industria videoludica potrà contare su un nuovo team di sviluppo, creato da ex dipendenti BioWare e guidato dall'ex executive producer del nuovo Dragon Age: Dreadwolf. Skeleton Key è parte di Wizards of the Coast, publisher specializzato in titoli dallo stampo fantasy e sci-fi, soprattutto giochi di carte e giochi da tavolo.

Ma qui si punta molto in altro, con alla produzione un AAA ad alto budget di cui però, ancora non sappiamo nulla. Christian Dailey è dunque a capo del team e non vede l'ora di mettersi al lavoro:

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con l'azienda che ha creato così tanti dei miei giocattoli e giochi preferiti", ha detto Dailey in un comunicato stampa. "Non vediamo l'ora di far crescere il nostro team con i creatori più talentuosi che condividono la nostra passione".

Facciamo gli auguri al nuovo team, che comunque vanta già una grande esperienza alle spalle. C'è molta curiosità intorno a questo nuovo progetto.

