Dying Light 2: l'aggiornamento 1.30 è qui e aggiunge il New Game Plus e molto altro

Dopo l'annuncio ufficiale all'inizio di questo mese, l'ultimo aggiornamento di Dying Light 2, è ora disponibile.

Una delle aggiunte più interessanti sarà probabilmente la modalità "New Game Plus", che è stata richiesta dalla community poco dopo il lancio e consente di affrontare nuovamente la campagna con gran parte dei progressi fatti. Per garantire che il gameplay rimanga eccitante nonostante tutto, gli avversari nella modalità "New Game Plus" saranno allo stesso livello del vostro personaggio.

Oltre a questo la patch aggiunge 30 nuovi inibitori, nuovi obiettivi per le sfide del parkour, una distribuzione dei nemici aggiornata, un nuovo livello di armi leggendarie, l'aggiunta di nuovi incontri e la difficoltà del nemico che aumenta con il livello del giocatore.

Oltre alla modalità New Game Plus, vari miglioramenti, ottimizzazioni e correzioni di bug si sono fatti strada nel gioco con l'aggiornamento, che ora è disponibile. Come di consueto, potete trovare il changelog completo per la nuova patch sul sito ufficiale cliccando qui.

Fonte: PushSquare