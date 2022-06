Dying Light 2, arriva la modalità foto e un nuovo capitolo gratuito

L'ultimo aggiornamento di Dying Light 2 aggiunge la modalità foto e un capitolo di gioco gratuito. Dying Light 2 ha solo pochi mesi, ma già Techland sta offrendo nuovi contenuti al titolo con l'aggiornamento 1.4.0.

Questo segna l'inizio del piano quinquennale post-lancio dello studio di sviluppare il gioco con espansioni di contenuti gratuite. L'aggiornamento 1.4.0, in arrivo oggi, aggiunge diverse nuove funzionalità, tra cui un nuovo capitolo di gioco e la sempre popolare modalità foto.

"In the Footsteps of a Nightrunner" vi presenta un nuovo personaggio chiamato Harper, che vi darà accesso a potenti armi e equipaggiamenti di fascia alta se lo aiuterete a porre fine a speciali infetti. Potete trovare Harper presso la Fish Eye Canteen e costruire la vostra reputazione completando taglie giornaliere e settimanali contro questi potenti avversari.

L'aggiornamento aggiunge anche due nuove valute e alcuni nuovi nemici, ma Techland ha implementato un gran numero di correzioni di bug per porre rimedio a vari problemi su PC e console.

Fonte: GameInformer