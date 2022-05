Dying Light 2 con il prossimo DLC 'sorprenderà i giocatori'

Techland ha rivelato alcuni dettagli sulle espansioni della storia pianificate per Dying Light 2 Stay Human. Dalle informazioni condivise si scopre che almeno il primo DLC non sarà una continuazione della storia.

Invece, il lead designer Tymon Smektała ha spiegato che gli eventi in primo piano si svolgeranno "insieme alla trama principale". “Sarà possibile iniziare non appena Aiden arriverà in città. Poiché questa sarà la prima espansione, non volevamo costringere i giocatori a completare la campagna", ha ammesso.

“Ho letto alcune delle speculazioni della nostra community, ma non ho ancora visto una teoria corretta. Quindi spero che li sorprenderemo positivamente con questo DLC", ha aggiunto Smektała. Oltre a questo il lead designer ha aggiunto che non mancheranno di nuovo le scelte morali, e i giocatori si ritroveranno fuori dalla città di Villedor.

Non solo, ma sono previsti anche altri aggiornamenti al di fuori dei DLC. Techland prevede di concentrarsi principalmente su "diversi tipi di esperienza di rete" poiché gli sviluppatori ritengono di "poter fare molto di più" nel regno multiplayer di Dying Light 2.

Fonte: Eurogamer