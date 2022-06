Elden Ring si è aggiornato all'1.05 ma è un'altra patch ad aver cambiato un dettaglio importante su un boss

Il più grande cambiamento della versione PC avvenuto con l'aggiornamento 1.05 in Elden Ring, è senz'altro quello di poter tornare direttamente al desktop uscendo dal gioco; non c'è partita. Eppure, qualcos'altro sembra essere cambiato nel frattempo, un piccolo dettaglio che però, in un titolo From Software, potrebbe avere enormi ripercussioni. Per poterne parlare però, bisogna fare qualche spoiler su uno dei boss principali del gioco: Morgott.

Il cambiamento citato avviene durante la cutscene di presentazione di Morgott, il Re Presagio, in cui, dopo il suo elenco di "traditori" impugna il suo bastone per poi sfoderarne la lama con cui ci darà filo da torcere. La frantumazione del bastone è accompagnata da fiamme ed è proprio questo dettaglio a esser stato rimosso.

Tutto ciò deriva dalla patch 1.03 (non 1.04 come nel video) ma la rimozione della fiamma potrebbe avere conseguenze importanti per un futuro DLC. La fiamma è infatti legata al suo gemello Mohg e si pensava che questo elemento fosse presente nel Re visto il legame tra i due. Ma la fiamma è anche legata all'unica minaccia dell'Albero Madre e forse questa potrebbe essere una spiegazione, visto che andrebbe in antitesi con i desideri di Morgott di proteggere l'Ordine Aureo.

Per dovere di cronaca, dopo una verifica, va segnalato che la weapon art della Lama Maledetta di Morgott possiede ancora le fiamme. Dunque, via alle speculazioni!

Fonte: Reddit